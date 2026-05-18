Nunca se había visto algo así: hunden 227 bloques de hormigón para levantar una muralla marítima colosal

Uno de los países más pequeños del mundo, Singapur, se ha propuesto construir el puerto automatizado más grande del mundo. La obra transformaría uno de los principales puertos, el de Tuas. Cuando acabe, abarcará nada menos que 1.337 hectáreas y está previsto que acabe en 2040.

El proyecto albergará 66 atracaderos para poder gestionar 65 millones de contenedores, equivalentes a 6 metros. Estaría situado en la costa oeste de la ciudad y la segunda fase del proyecto de muelle implica la construcción de una estructura de muelle de 8,6 kilómetros y 227 cajones de hormigón. Una vez finalizado el proyecto, el complejo duplicará su capacidad.

Lo más llamativo del proyecto de los bloques de hormigón se encuentra bajo el agua. Se arrojarán al agua 227 cajones de hormigón para sustentar el proyecto (un bloque tiene una altura parecida a un edificio de diez plantas). Además, hará de sistema de contención a través de una pared marítima de 9 kilómetros.

Objetivo de la muralla con bloques de hormigón

El objetivo de esto es crear zonas artificiales que estén protegidas del océano. Los bloques estarán rellenos de materiales de lastre para que sean estables bajo el mar.

El vicepresidente de Desarrollo de Tuas, Tecnología Portuaria Estratégica, Soluciones y Servicios de PSA, Liang Hui Tan, asegura que “las grúas de patio totalmente automatizadas, los vehículos guiados automatizados (AGV) sin conductor y las grúas de barco a tierra operadas a distancia impulsarán nuestra eficiencia operativa, la productividad de la mano de obra y la seguridad. Todo funcionará como un único sistema integrado».

Una vez finalizado el proyecto, el puerto de Singapur se convertirá en una prueba donde se pueda testar tecnología de vanguardia y algunos sistemas de automatización. Si todo va según lo esperado, la PSA tiene previsto implantarlo en su red global, convirtiendo al país asiático en una potencia marítima.