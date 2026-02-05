La senadora del PSOE dice que Salazar «erró en su comportamiento» y evita la palabra «acoso»

La senadora del PSOE María del Lirio Martín García ha evitado este jueves pronunciar la palabra «acoso» sexual para referirse al ex dirigente socialista Paco Salazar y se ha limitado a decir que éste «erró en su comportamiento».

Así lo ha señalado en su turno de intervención en la comparecencia de Salazar en la comisión de investigación de la trama PSOE en el Senado, donde fue citado por el PP como persona de confianza de Pedro Sánchez y Santos Cerdán en todo estos años.

«Machismo», «comportamiento intolerable», «inadecuado», «conductas incompatibles con la militancia socialista», «defectos», «debilidades»… todo un rosario de términos y giros para no pronunciar la palabra «acoso» durante su intervención, de alrededor de diez minutos, en la que no formuló ni una sola pregunta al compareciente Salazar.

«Las denunciantes, las mujeres, de acuerdo con su relato, fueron objeto de comportamientos intolerables, de un machismo intolerable, son conductas incompatibles con la militancia en el Partido Socialista, y por eso hoy intervengo con el dolor y la indignación que puedo sentir como socialista, y como mujer militante y feminista, dando la cara por esas mujeres», señaló la senadora socialista Martín García, electa por Segovia (Castilla y León).

«Señor Salazar, usted erró en su comportamiento, no tuvo un comportamiento adecuado hacia mis compañeras de partido, y eso sí se lo tengo que reprochar como militante socialista y lo lamento mucho, y espero que usted también lo lamente», añadió.

Cabe recordar que las denunciantes describieron así lo que les hacía el ex asesor de Moncloa: «Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote», relataron, entre otras actitudes de acoso.

«Las he respetado»

En su respuesta la senadora del PSOE, Salazar ha esgrimido el mismo argumentario que ante los partidos de la oposición, señalando que «a todas las compañeras» con las que ha trabajado las ha «respetado como profesionales y como mujeres».

A pregunta de la senadora del PP por Zaragoza Rocío Dívar sobre si nadie de Ferraz o Moncloa le pidió que dimitiera tras conocerse las denuncias por corrupción, Salazar ha contestado con un «no», argumentando que fue él quien se «retiró».

Y respecto a la comida que tuvo con Pilar Alegría, candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón este 8F, cuando ya se conocían las denuncias de estas trabajadoras, Salazar ha dicho a la senadora de UPN, María Caballero, que la ex ministra no le hizo ningún reproche y que sólo le preguntó por su «familia» y su futuro laboral inmediato.

De esta manera, Salazar ha dejado como mentirosa a Pilar Alegría, quien dijo públicamente al presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección el 8F, Jorge Azcón, que ella le reprochó su actitud a Salazar en aquella comida. «Eso no es verdad», ha respondido tajante el compareciente, a instancia de la senadora del PP Rocío Divar.

«Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta», ha manifestado Paco Salazar, insistiendo en que su salida no fue pactada con el PSOE.