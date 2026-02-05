Salazar dice que Pilar Alegría sólo le preguntó por su «familia» tras las denuncias de acoso contra él

El ex dirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, ha revelado este jueves que la ex ministra y candidata a la Presidencia de Aragón en las elecciones de este domingo, Pilar Alegría, sólo le preguntó por su «familia» cuando se reunieron en privado tras dichas denuncias de acoso contra él.

Así lo ha declarado en la comisión de investigación del Senado sobre la trama PSOE, donde fue citado por la mayoría absoluta del PP como persona de la confianza de Pedro Sánchez y Santos Cerdán durante los últimos años.

Asimismo, Salazar ha esgrimido que «a todas las compañeras» con las que ha trabajado las ha «respetado como profesionales y como mujeres», ha asegurado. Junto a ello, ha defendido que renunció a sus cargos únicamente por su familia, enmarcando dicha reunión con la candidata del PSOE en Aragón en un ámbito en el que únicamente se habló de la familia y de su próximo destino profesional.

Preguntado aquí por la senadora de UPN María Caballero sobre si ha trabajado directa o indirectamente para la campaña de Pilar Alegría en Aragón, Salazar lo ha negado por completo. «Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón (la respuesta es), no», ha defendido.

Salazar ha situado su actividad profesional actual en el extranjero, si bien ha negado también que el PSOE le buscase trabajo en ninguna embajada. «Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta», ha manifestado Salazar, insistiendo en que su salida no fue pactada con el PSOE.

Además, ha comentado que no habla ni con Pedro Sánchez ni con Santos Cerdán «desde hace ocho meses, desde que me retiré de mis puestos directivos», ha señalado.

Alegría habla ahora de «error»

Por su parte, Pilar Alegría, ex ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez y candidata socialista a las autonómicas de este 8F, ha declarado este mismo jueves que fue «un error» reunirse con Paco Salazar después de que el ex dirigente socialista saliera de la dirección del PSOE por denuncias de acoso sexual contra él. En una entrevista en la cadena Ser, Alegría ha afirmado que ha dado «explicaciones» suficientes acerca de esa comida con Salazar, «un encuentro que no se debería haber producido», sostiene ahora a menos de tres días para que se abran las urnas en Aragón.