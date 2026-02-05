Paco Salazar sobre si el suegro de Sánchez aportó 100.000 € a las primarias: «No puedo saberlo»

El ex dirigente socialista Paco Salazar ha afirmado que no vio nada «irregular» en las primarias de Pedro Sánchez pese a que el ex asesor Koldo García contó en una entrevista en OKDIARIO que «Sánchez y Salazar» revelaron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros a la campaña de su yerno.

Preguntado al respecto por la senadora de UPN María Caballero en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre la trama PSOE, Salazar ha señalado: «No puedo saberlo, nunca tuve acceso a esa información», ha manifestado.

A la pregunta de si Sabiniano Gómez «aportó 100.000 euros» a aquellas primarias, realizada por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en una entrevista que tuvo lugar justo antes de que Koldo García ingresara en la prisión de Soto del Real, el ex asesor de José Luis Ábalos contestó de manera afirmativa.

«Fue lo que yo oí», aseguró Koldo, matizando además que en la conversación que escuchó «estaban Pedro Sánchez y Paco Salazar» y que dijeron que el padre de Begoña Gómez, quien se lucraba con negocios de saunas-prostíbulos, «iba a aportar 100.000 euros».

«Luego dijeron: ‘Eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien’. Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché», se reafirmó Koldo en una entrevista ante la que ha reaccionado el Partido Popular con la citación en la comisión de investigación del Senado de Paco Salazar, por la información que pueda tener de las Primarias del partido socialista que podrían haber sido financiadas de forma ilegal, entre otros, por Sabiniano Gómez.

El propio Sánchez, en su libro Manual de Resistencia, reconoce que sólo José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Salazar sabían el número exacto de avales de sus primarias. Además, cuando la gestora del PSOE pidió explicaciones por la financiación de sus primarias, Sánchez les remitió a Cerdán, Salazar o Andrés Perelló.

Salazar, en el centro de la polémica por recibir varias denuncias por acoso sexual de mujeres que trabajaron para él en La Moncloa, ha sido llamado a esta comisión por el PP, que le acusa de «proteger» a Pedro Sánchez «porque sabe de sus chanchullos».

Asimismo, en esta comparecencia en el Senado, donde Salazar estaba obligado a decir la verdad, el ex dirigente socialista ha sostenido: «En mis relaciones como representante de una candidatura con el partido, jamás hablé con nadie de financiación», ha esgrimido.

También interrogado sobre una presunta financiación irregular en el PSOE, ha admitido que cobraba en efectivo, pero ha recalcado estar «convencido de que no hubo financiación irregular» en su etapa, puesto que «hay control interno, auditorías y todo pasa por la Cámara de Cuentas», ha defendido.