Giro en el IRPF de estos contribuyentes: el motivo por el que vas a tener que pagar más en tu declaración de la renta

La renta 2026 llega con un cambio con el IRPF que afectará a millones de contribuyentes españoles, que tendrán que pagar de más en la declaración. Esto afectará a los trabajadores por cuenta ajena que reciban entre 25.000 euros y 32.000 euros anuales que en 2025 ajustaron sus cotizaciones. Este ajuste puede suponer un pago en la renta de entre 400 y 900 euros, según la cotización. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio en el IRPF que afectará a estos trabajadores en la declaración de la renta.

Los contribuyentes españoles que superaron en 2025 los 22.000 euros de ingresos tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta en 2026, al igual que los que rebasaron el límite de 15.876 euros e ingresaron más de 1.500 euros por el segundo pagador. Estos trabajadores, junto con los autónomos (tienen que hacer el IRPF independientemente de los ingresos), tendrán que presentar la declaración de la renta entre el 8 de abril y el próximo 30 de junio.

Este será el plazo para hacer el IRPF a través de internet y el 5 de mayo se habilitará la opción de hacer la declaración de la renta a través del teléfono. A partir del último mes, y siempre bajo cita previa, cualquier ciudadano podrá hacer la declaración en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Todo ello antes de que el 30 de junio finalice la campaña de la renta. Los ciudadanos que lo deseen podrán simular el resultado de su declaración en la herramienta Renta Web Open, que habilita la Agencia Tributaria para que los contribuyentes lleguen a la campaña sabiendo el resultado.

Cambio en el IRPF en la declaración de la renta

En esta declaración de la renta 2026 también llega un cambio para algunos contribuyentes con el IRPF y tiene que ver con el Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, que modificó el reglamento del impuesto para ajustar las retenciones en las nóminas. Esta norma introdujo un ajuste para que las rentas bajas y medias se pudieran aplicar una retención mayor con el objetivo de disponer de un mayor salario neto mensual. ¿El problema? Que en la campaña del IRPF Hacienda realiza un ajuste y la declaración puede salir a pagar.

Así que esto afectará en la renta 2026 a los contribuyentes que durante el último año tuvieran ingresos que se mueven en una horquilla de entre 22.000 euros y 35.200 euros anuales. Este ajuste que realizará la Agencia Tributaria irá en función de la situación familiar y de la retención aplicada en su momento, y por ello este ajuste podría ser de entre 400 y 900 euros en la declaración de la renta.

En el caso de los contribuyentes que no puedan acceder a una deducción y la declaración les salga a ‘pagar’, deben saber los plazos de la Agencia Tributaria. Desde Hacienda ofrecen la posibilidad de fraccionar el pago en dos partes, abonándose la primera del 60% después de confirmar el borrador y el 40% restante antes del próximo mes de noviembre. Como ya sucedió en la pasada campaña de la renta, los contribuyentes tendrán la opción de pagar el IRPF a través de la plataforma Bizum.