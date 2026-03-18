Hoy, 18 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará poco nuboso o despejado, aunque por la tarde se espera un aumento de nubosidad en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas ascenderán o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso en la mitad sur. El viento será flojo, con tendencia a moderarse hacia el sureste en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y brisa suave durante el día

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 21 grados, con una sensación térmica que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el sol, como un tímido invitado, se asome por completo. La brisa, suave al principio, irá ganando fuerza, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

A medida que avanza el día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cómodo, sin la pesadez que a veces acompaña a los días más húmedos. Con la salida del sol a las 07:10 y su despedida a las 19:13, Zaragoza disfrutará de más de doce horas de luz, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad. Ya por la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo de tonalidades que invitarán a salir y disfrutar del aire libre.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 2°C y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente agitado.

La tarde traerá consigo un ligero ascenso térmico, alcanzando los 21°C, pero la sensación será diferente debido a la humedad que podría llegar al 90%. Aunque no se prevén lluvias significativas, el viento fuerte y la sensación térmica baja pueden hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable llevar un abrigo y no olvidar el paraguas, por si acaso.

Tarazona: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con una brisa suave que acompañará la tarde.

Es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de un café en una terraza o realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar cada momento y disfrutar de la belleza del entorno.