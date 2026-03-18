Tiene los mejores arroces de Madrid: el restaurante donde se grabó la entrevista de Eduardo Inda a Isabel Díaz Ayuso

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, pudo entrevistar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el restaurante La Proa, en la Avenida de Cantabria, Fuenlabrada, donde se hacen los mejores arroces de toda la región.

El emplazamiento usado destaca por su ubicación, ya que está en un parque. Sus instalaciones comprenden una barra interior y otra exterior; un salón dentro y fuera; una terraza exterior y una zona infantil. Además, su establecimiento es ideal para celebrar eventos de cualquier tipo, desde bodas, comuniones y bautizos hasta comidas de empresa y cumpleaños.

José, el dueño del local, asegura que hace unos años se hizo cargo del restaurante con el objetivo de «mejorar decoración y conseguir una buena atención al cliente y, por supuesto, una gran calidad gastronómica».

En palabras de su gerente, «somos una arrocería con muy buenas especialidades en esta especialidad, además de elaborar magníficos asados en nuestro horno de leña». «Debemos añadir las buenas raciones que elaboramos para la barra y la terraza, sin contar con los cócteles de nuestra barra exterior que llamamos ‘barra mojito’».

Carta

El restaurante cuenta con una extensa variedad en la carta. De entrantes, unas anchoas de salazón con tartar de tomate, pulpo a la gallega, jamón de bellota o langostinos al ajillo, entre otras cosas. Tienen también una selección amplia de arroces (los mejores de Madrid), como una paella mixta, arroz meloso con carabineros, arroz caldoso con bogavante o un arroz señoret.

Si uno prefiere optar por las carnes, descubrirá carne roja a la piedra con guarnición, chuletillas de lechal frito con ajito y tomatillos o rabo de toro estofado con patatas panaderas. Si, por el contrario, se quiere ir por el pescado, hay bacalao confitado sobre meloso de tinta de calamar y cebolla caramelizada y pescado del día.

El restaurante cuenta también con raciones de calamares, croquetas de jamón ibérico, sepia o de huevos rotos con patatas y jamón ibérico. También con una hamburguesa de buey proa, tosta de jamón tumaka y otra de langostinos con alioli.