Hoy en Bilbao y en buena parte de la provincia se espera una jornada con intervalos de nubes altas, acompañadas por abundante nubosidad baja, especialmente en la mitad sur, donde habrá posibilidad de alguna bruma dispersa. Al finalizar el día, el cielo se despejará ligeramente. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o en ligero ascenso, mientras que las máximas continuarán en aumento. El viento será flojo, predominando la componente norte, con intervalos moderados durante las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes dispersas y tarde soleada con brisa ligera

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, donde este día presenta un ambiente mayormente nublado con algunas brechas que dejan entrever la luz del sol. A medida que avanza la mañana, es posible que algunas gotas de lluvia sorprendan a los más desprevenidos, pero el día promete mejores condiciones hacia la tarde, con temperaturas que alcanzarán un agradable calor de hasta 23 grados. A primera hora, el viento soplará suave desde el noreste, aportando un toque fresco al ambiente.

Ya por la tarde, la nubosidad se irá disipando y el tiempo se volverá más amable, manteniendo una temperatura envolvente y con un ambiente relativamente ligero. Con la sensación térmica que alcanzará su máximo, el equilibrio se sentirá agradable hasta el ocaso, que llegará en torno a las 21:51. La humedad, aunque presente, no será extremadamente alta, lo que permitirá disfrutar del aire sin pesadez, concluyendo la jornada con una noche tranquila y templada.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Baracaldo

Las primeras luces de la jornada en Baracaldo traen consigo una sensación de inestabilidad. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día marcado por el vaivén de las rachas de viento y una posible lluvia que podría alterar los planes habituales de los habitantes.

A medida que avanza la mañana, se espera una temperatura que rondará los 15 grados, pero la tarde traerá un ligero ascenso hasta los 22. Sin embargo, las ráfagas de viento de hasta 30 km/h y una alta humedad del 85% pueden hacer que la sensación térmica se perciba más fría, incluso por debajo de los 14 grados. Es recomendable salir con un paraguas a mano y ser precavidos ante las sorpresas que pueda traer la tarde.

Guecho: ambiente fresco y agradable hoy

Amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 16 grados. La jornada se presenta fresca, con una temperatura máxima de 20 grados por la tarde. La probabilidad de lluvia es baja, por debajo del 20%, lo que significa que no se espera agua para hoy. Sin embargo, se sentirá una humedad relativa alta con picos del 80%, lo que contribuirá a un ambiente algo pesado.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento y las condiciones se mantendrán agradables. El viento soplará del norte a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes. Con la salida del sol a las 06:31 y su puesta a las 21:52, disfrutaremos de una larga jornada luminosa.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo durante la mañana se presenta con algunas nubes y temperaturas agradables que rondan los 15 grados. A medida que avanza la tarde, el cielo permanecerá mayormente despejado y la temperatura máxima podrá alcanzar los 21 grados. Existe una leve posibilidad de lluvia al inicio del día, pero los vientos serán suaves, haciendo que la jornada sea tranquila.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que tanto la mañana como la tarde ofrecen un ambiente agradable y confortable para todas las edades.

Cielo variado y sol radiante en Basauri

Esta mañana, Basauri amaneció con un cielo variado, donde algunas nubes podrían dar paso a claros y un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 14 grados. Aunque existe una leve posibilidad de lluvia, el día se presenta tranquilo e ideal para un paseo matutino. A medida que avance la jornada, el tiempo mejorará, alcanzando máximas de hasta 23 grados en la tarde. Se recomienda vestir ropa ligera y llevar unas gafas de sol, ya que el sol empezará a brillar con fuerza.