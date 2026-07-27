Verter un vasito de vinagre en la piscina una vez a la semana: para qué sirve y qué beneficios tiene para el agua

Vamos, que cada semana surgen nuevos trucos caseros para el mantenimiento de la piscina, y curiosamente, uno de los que más se repite es el de echar vinagre blanco como si fuera un descalcificante de cocina. La idea suena razonable, ¿no? Es barato, no tiene química agresiva y se guarda en cualquier despensa.

Sin embargo, no todas las piscinas reaccionan igual ante este producto, y su efecto depende mucho del tamaño de la piscina y de qué problema se quiera resolver. Antes de convertirlo en rutina semanal, conviene entender qué hace exactamente el vinagre dentro del agua.

Si funciona: ¿Para qué sirve echar vinagre blanco en la piscina cada semana?

El vinagre blanco es ácido acético diluido, un compuesto levemente ácido que, en teoría, puede bajar el pH del agua.

Aplicado en pequeñas dosis de forma semanal, ayuda además a frenar la formación de depósitos calcáreos en la línea de flotación, esa franja donde se acumulan restos de cal, grasa corporal y suciedad.

Su segunda función, más evidente que la química, es la limpieza directa: mezclado con agua a partes iguales y aplicado con una esponja o un cepillo suave sobre el borde de la piscina, reduce las manchas blancas antes de que se endurezcan del todo. Recordemos que, una vez que la cal se seca y cristaliza, cuesta mucho más quitarla.

Frente a las manchas verdosas de algas en las paredes, el vinagre actúa de forma parecida. Su acidez ablanda los restos orgánicos pegados a la superficie, facilitando que se desprendan al frotar.

Eso sí, el empleo del vinagre no sustituye a un tratamiento de choque con cloro cuando la proliferación de algas ya es importante.

Cómo usar el vinagre blanco en nuestras piscinas sin cometer errores de dosis

A continuación, se detallan puntos claves a tener en cuenta antes de aplicar vinagre blanco en el agua de la piscina:

Diluir el vinagre con agua a partes iguales antes de aplicarlo sobre la línea de flotación.

Dejarlo actuar unos veinte segundos sobre la mancha antes de frotar con un cepillo suave.

Si se vierte en el agua directamente, limitarlo a una dosis pequeña (un vaso) y solo una vez por semana.

Reservar el vertido directo para piscinas pequeñas, piscinas desmontables o spas, nunca para vasos grandes de más de 20.000 litros.

Comprobar antes el pH del agua y repetir el vertido solo si se mantiene dentro de un rango razonable, para no descompensarlo en sentido contrario.

Cuanta más agua tenga la piscina, menos se nota cualquier cambio de pH provocado por un solo vaso de vinagre, así que el efecto real depende mucho del volumen total de la piscina.

Las ventajas ecológicas y económicas frente a los productos de tienda

La principal razón para usar vinagre blanco en la piscina es que sustituye, aunque sea parcialmente, a los descalcificantes comerciales. Cuesta una fracción de lo que vale cualquier producto específico de tienda de piscinas, y no deja residuos agresivos en el agua.

Es una alternativa ecológica frente al ácido clorhídrico o el bisulfato de sodio que se usan en los tratamientos profesionales de pH, aunque esa misma suavidad es también su principal limitación.

Donde el ácido comercial actúa de forma rápida y medible, el vinagre necesita cantidades mucho mayores para lograr el mismo efecto. De todas formas, vale la pena recalcar sus beneficios:

No irrita la piel ni los ojos en las dosis empleadas para limpieza superficial.

No añade olor químico al agua ni deja residuos difíciles de enjuagar.

Sirve también para limpiar filtros y skimmers sin dañar las juntas de goma.

¿Por qué el vinagre blanco no sirve para bajar el pH en piscinas grandes?

Para ir concluyendo el artículo, hay que señalar que hay un matiz que muchos trucos caseros omiten: bajar el pH de una piscina grande con vinagre exigiría verter litros y litros del producto, algo poco práctico y económicamente absurdo frente a un bote de reductor de pH comercial.

El vaso semanal ayuda a la línea de flotación, pero apenas mueve la aguja del pH en piscinas de tamaño estándar.

Para un control real del pH, sigue siendo necesario un kit de análisis y un reductor específico, así que el vaso de vinagre queda más cerca de un gesto de limpieza que de un tratamiento químico serio.

Y que quede claro: como truco de limpieza superficial cumple su papel; pero como sustituto del reductor de pH de la piscina se queda muy corto.