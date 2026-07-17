Introducir 3 pelotas de tenis a la piscina por la noche: para qué sirve y qué beneficios tiene

Vamos, que mantener una piscina no es solamente controlar el cloro o el pH del agua. Cremas solares, aceites corporales, restos de maquillaje o simplemente el sudor de quienes se bañan van dejando, día tras día, una fina capa grasienta que flota en la superficie y que, con el tiempo, puede acabar generando manchas amarillentas en las paredes.

Frente a ese problema, cada vez más propietarios de piscinas recurren a un truco casero que no cuesta nada y que probablemente ya tengan en casa: introducir pelotas de tenis en la piscina durante la noche. Aunque suene poco convincente u ortodoxo a primera vista, técnicos de mantenimiento y expertos en química coinciden en que el método funciona.

¿Para qué sirve introducir pelotas de tenis en la piscina por la noche?

Las pelotas de tenis están fabricadas con un núcleo de caucho recubierto por una capa de fieltro, una especie de tejido similar al nailon o la lana. Esa superficie porosa tiene una capacidad natural para absorber grasas y aceites, lo mismo que ocurre con las cremas solares, los aceites corporales o el sudor que se acumulan en la superficie del agua.

Al introducir tres pelotas de tenis limpias en la piscina y dejarlas flotando durante toda la noche, el fieltro va absorbiendo poco a poco esa capa grasienta invisible.

Por la mañana, al retirarlas, el agua suele notarse visiblemente más limpia en la superficie, sin la película que normalmente queda tras un día de baño.

Como es natural, el número de pelotas recomendado varía según el tamaño de la piscina: para las más grandes se puede llegar a usar hasta cinco, mientras que en piscinas domésticas pequeñas suele bastar con las tres que menciona el propio truco.

Cómo aplicar correctamente el truco de las pelotas de tenis en la piscina

Para que el método funcione de verdad, las pelotas de tenis deben estar limpias antes de introducirlas en el agua. Si ya se han usado en tierra, césped o cualquier superficie exterior, el polvo y la suciedad que llevan pegada acabarán ensuciando la piscina en lugar de limpiarla.

Lo ideal es dejarlas actuar durante toda la noche, cuando la piscina no se usa y la temperatura del agua ayuda a que la grasa se mantenga más blanda y sea más fácil de absorber. Por la mañana, antes de que empiece a usarse de nuevo, basta con retirarlas de la superficie.

Tras cada uso conviene lavarlas, a mano o en la lavadora, para que puedan seguir absorbiendo residuos sin devolver al agua lo que ya recogieron la noche anterior. Cuando el fieltro empieza a notarse desgastado o sucio de forma permanente, es el momento de cambiarlas por unas nuevas.

Los límites de este truco casero: lo que no puede sustituir

Pese a su eficacia para retirar la capa grasienta de la superficie, este método no sustituye a los tratamientos habituales de mantenimiento, como el cloro, la sal o los sistemas de filtrado.

Su función es complementaria, ya que elimina residuos que los sistemas de depuración no siempre recogen bien porque flotan en la superficie.

Tampoco resuelve otros problemas del agua, como el exceso de cal, el desequilibrio del pH o la proliferación de algas, que siguen requiriendo los productos químicos específicos para cada caso.

Que quede claro entonces que las pelotas de tenis actúan únicamente sobre la grasa y los aceites acumulados en la lámina superficial del agua.

Aun así, para quienes buscan una solución rápida, barata y sin química añadida frente a esas manchas amarillentas que aparecen en las paredes de la piscina, tres pelotas de tenis flotando toda la noche pueden ahorrar bastante trabajo de fregado al día siguiente.