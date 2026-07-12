No necesitas insecticidas: el remedio casero que espanta a las avispas de la piscina con un ingrediente que tienes en la cocina

Las avispas no se acercan a la piscina para tomarse un refresco. Son insectos organizados que buscan agua activamente durante el verano para hidratar su colonia y regular la temperatura del nido. Por empezar, lo que espanta a las avispas de la piscina, lejos de lo que se piensa popularmente, no es el calor ni el ruido, sino los aromas que su olfato interpreta como señales de peligro.

Por suerte, uno de esos aromas repelentes se encuentra en casi todas las cocinas españolas. A olvidarse de cualquier producto especializado o trampa elaborada. Basta con saber cuál es el ingrediente y aplicarlo en los puntos correctos.

Impensado: este es el ingrediente de cocina que espanta a las avispas de la piscina

El ingrediente es el vinagre blanco. Su olor fuerte y ácido resulta insoportable para las avispas, que lo identifican como un entorno hostil y evitan acercarse a él. La preparación es sencilla y se detalla a continuación:

Primero, hay que llenar un pulverizador con una mezcla de una parte de vinagre blanco por dos de agua. Luego, aplicar la solución en los bordes de la piscina, las sillas, la sombrilla y cualquier superficie de las inmediaciones.

Y desde luego, la frecuencia de aplicación importa. En días de mucho calor o viento, conviene repetir el tratamiento cada dos o tres horas, ya que el aroma se evapora con rapidez.

Si el spray resulta demasiado intenso para el entorno, una alternativa es colocar cuencos pequeños con vinagre sin diluir en los rincones más frecuentados, aprovechando el mismo principio con menos trabajo.

¿Por qué la piscina atrae a las avispas en verano?

Las avispas son insectos sociales que mantienen colonias de hasta varios miles de individuos. En verano, la colonia necesita grandes cantidades de agua para enfriar el interior del panal y para alimentar a las larvas. Una piscina ofrece exactamente eso: agua limpia, constante y fácil de localizar.

El cúmulo de residuos alimenticios típicos de la zona de baño (restos de fruta, bebidas azucaradas, bollería) amplifica el problema de forma notable.

Su olfato es muy fino. Detectan los aromas del agua y la comida desde decenas de metros y, una vez que localizan un punto de suministro, dejan rastros químicos que guían al resto de la colonia hasta el mismo lugar. Por eso, cuando aparece una avispa cerca del agua, suelen seguirla varias más en cuestión de minutos. Cortar esa señal olfativa es la clave de cualquier método eficaz.

Otros ingredientes de cocina que también alejan a las avispas del agua

Hay más aliados de la despensa que merecen reconocimiento. Un truco muy extendido consiste en cortar limones por la mitad e insertar varios clavos de olor en la pulpa.

Colocados en platos alrededor de la zona de baño, la mezcla de acidez cítrica y el eugenol de los clavos (un compuesto de aroma intenso que actúa como repelente natural) crea una barrera olfativa eficaz. El efecto dura varias horas y los limones se pueden renovar con facilidad.

Las rodajas de pepino colocadas en el perímetro de la piscina también reducen las visitas. Su acidez natural resulta desagradable para las avispas y puede complementar el efecto del vinagre en los momentos de mayor actividad.

Para situaciones donde ya hay un nido próximo, el jabón líquido de fregar diluido en agua (unas siete cucharadas por dos litros) puede pulverizarse directamente sobre él. Actúa como insecticida natural al alterar la capacidad de vuelo del insecto sin dejar residuos tóxicos en el jardín.

El error que multiplica el problema: esto es lo peor que puedes hacer cuando aparecen

El error más común cuando aparecen avispas cerca de la piscina es intentar matarlas. Una avispa al morir libera feromonas de alarma que alertan a las demás de la presencia de un peligro y atraen a más individuos en cuestión de segundos. Lo que empieza como una visita puntual puede convertirse en una invasión antes de que pase un minuto.

Como último consejo, tampoco conviene usar perfume ni colonia junto a la piscina (las avispas confunden los aromas florales con flores reales) ni dejar bebidas azucaradas o frutas a la intemperie.