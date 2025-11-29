Los científicos no dan crédito: el avispón oriental acaba de llegar a esta región de España y da miedo

El avispón oriental acaba de llegar a esta región de España y da miedo, llega un giro radical para el que deberemos estar preparados. Los científicos no dan crédito ante lo que está a punto de llegar, un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante y que acabarán siendo los que marcarán la diferencia. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer en primera persona lo que está a punto de llegar.

Tal y como explican desde el blog de la tiendadelapicultor hay una amenaza que llega a nuestro país y que puede afectarnos más de lo que nos imaginaríamos: «La Vespa orientalis, o avispón oriental, es una especie invasora que ha ganado terreno en el sur de España en los últimos años, afectando principalmente a apicultores y colmenas en provincias como Cádiz, Málaga, Sevilla, y más recientemente Jaén y Valencia. Aunque la presencia de esta especie aún no es tan común como la de la Vespa velutina, la avispa asiática, su rápida expansión y su comportamiento depredador hacen que sea una amenaza significativa para las colmenas. Este post está diseñado para ayudar a los apicultores a entender mejor esta especie, aprender a identificarla y utilizar estrategias eficaces para reducir su impacto».

Siguiendo con la misma explicación: «La Vespa orientalis causa estragos en las colmenas al cazar abejas para alimentar a sus crías y saquear los recursos de las colmenas, como miel y polen. Esto puede debilitar gravemente las colonias, haciendo que las abejas defensoras no sean suficientes para proteger el panal. José López, apicultor experimentado en la lucha contra la Vespa orientalis, ha observado que en pocos días la población de abejas puede reducirse drásticamente debido a los ataques de las avispas, lo que disminuye la producción de miel y amenaza la supervivencia de la colonia».

Lo importante es estar atentos a este tipo de señales: «Los nidos de la Vespa orientalis se encuentran habitualmente bajo tierra o en cavidades protegidas como árboles frondosos o estructuras humanas. Esto dificulta su detección, pero es esencial eliminarlos lo antes posible para evitar la expansión de la colonia. El uso de drones térmicos o perros detectores ha sido una herramienta eficaz en la detección de nidos ocultos. Se recomienda destruir los nidos durante la primavera o el verano, cuando las colonias aún no han alcanzado su máximo tamaño. Es importante que este proceso se realice de manera segura, usando productos específicos para evitar ataques masivos».