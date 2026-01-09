Bombazo colosal en la minería: encuentran en África un rarísimo ejemplar de diamante bicolor fuera de toda lógica

La aparición de un diamante bicolor de grandes dimensiones en una mina africana ha generado un notable impacto en el ámbito de la geología y la minería. No solo por su peso y aspecto, sino por la información que podría aportar sobre los fenómenos que tienen lugar a más de 160 kilómetros bajo la superficie terrestre.

A su vez, este diamante bicolor que estamos a punto de revelar se ha convertido en una pieza de interés científico porque combina en un mismo cristal dos zonas bien definidas, algo poco común en este tipo de gemas. El análisis de su estructura permitiría avanzar en la comprensión de cuál es la presión, la temperatura y los movimientos tectónicos.

¿Cómo es el rarísimo ejemplar de diamante bicolor y en qué parte de África fue hallado?

El ejemplar fue encontrado en la mina Karowe, situada en Botswana, uno de los países africanos con mayor tradición en la extracción de diamantes. Según los datos del Instituto Gemológico de América (GIA), el diamante presenta una mitad de color rosa y otra completamente incolora, con una transición nítida entre ambas zonas.

La pieza mide aproximadamente 24,3 × 16 × 14,5 milímetros y alcanza un peso de 37,41 quilates, una cifra poco habitual en este tipo de diamantes.

Los expertos coinciden en que no se trata de un caso aislado, pero sí de uno de los diamantes bicolor naturales más grandes estudiados hasta la fecha, muy por encima de otros ejemplos similares analizados anteriormente.

¿Cómo se forma un diamante bicolor en las profundidades de la Tierra?

Los diamantes se originan en el manto terrestre, donde las altas presiones y temperaturas permiten que los átomos de carbono se unan en una estructura cristalina extremadamente compacta. En la mayoría de los casos, el color de un diamante se debe a impurezas o a la radiación natural del entorno geológico.

Sin embargo, en el caso del diamante bicolor de Botswana, los estudios apuntan a un proceso distinto. Los investigadores sostienen que la parte rosada se formó primero y que, inicialmente, pudo haber sido incolora.

Posteriormente, un evento geológico de gran escala, como la formación de una cadena montañosa, habría provocado una deformación plástica del cristal, alterando su estructura y generando el tono rosa.

La sección incolora, en cambio, se habría desarrollado después de ese episodio, en condiciones más estables, lo que explica la ausencia de coloración en esa parte del diamante.

El papel de la deformación estructural en los diamantes rosas

Los diamantes rosas son especialmente escasos porque su color no depende de elementos químicos externos, sino de alteraciones en la red cristalina.

Para que un diamante adquiera este tono, las condiciones de presión y temperatura deben ser muy precisas. Un exceso de deformación suele dar lugar a diamantes de color marrón, mucho más frecuentes.

En el diamante bicolor hallado en Botswana, los análisis espectroscópicos realizados por el GIA detectaron la banda de absorción asociada al color rosa únicamente en una de las zonas.

Esta diferencia confirma que ambas mitades del cristal tuvieron historias geológicas distintas, pese a formar parte de una misma piedra.

Karowe, una mina clave para los descubrimientos de diamantes

La mina Karowe no es ajena a los descubrimientos relevantes. En el pasado, de este yacimiento han salido algunos de los diamantes más grandes y singulares registrados en África, incluidos ejemplares de más de 1.000 quilates y varios diamantes rosas de gran valor científico.

Así, este nuevo diamante bicolor refuerza la importancia de esta mina como fuente de material de estudio para la gemología moderna y la relevancia que tiene este tipo de hallazgos en la economía de Botswana. Recordemos que a finales del 2025, se halló en este mismo país el 2º diamante más grande del mundo.

Más allá de su posible valor económico, la pieza permite profundizar en los mecanismos que intervienen en la formación de diamantes con colores diferenciados, un fenómeno que todavía plantea numerosas incógnitas.

Los expertos consideran que este hallazgo aportará datos clave para futuras investigaciones y ayudará a entender mejor por qué ciertos diamantes desarrollan características tan poco comunes en comparación con la mayoría de las gemas extraídas en el mundo.