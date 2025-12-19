Bombazo colosal en la minería: encuentran en África uno de los mayores depósitos de níquel de la Tierra

En una zona remota del noroeste de Tanzania se esconde un yacimiento que puede cambiar muchas cosas. Hablamos de una concentración de níquel de tamaño y calidad poco habituales, capaz de influir en la cadena mundial de baterías.

Aquí nos centramos en el descubrimiento del depósito de Kabanga y su contexto geológico. También veremos qué implica para Tanzania, para la industria minera y para los sectores del coche eléctrico y la tecnología.

El hallazgo de un gigante del níquel en Tanzania

El depósito de Kabanga alberga alrededor de 64 millones de toneladas cortas de mineral con una alta proporción de níquel. Se encuentra dentro del East African Nickel Belt, una franja geológica conocida por concentrar grandes intrusiones ricas en metales. En este caso, se trata de un yacimiento de níquel sulfurado, un tipo de mineral en el que el níquel está unido a compuestos con azufre a gran profundidad.

Los sulfuros de níquel suelen ser más eficientes para procesar que otros tipos de depósitos, como las lateritas. Requieren menos energía por tonelada extraída y generan menos emisiones durante el refinado. Por eso Kabanga destaca no solo por su tamaño, sino también por su calidad.

Estudios regionales sitúan el contenido medio de níquel en torno al 2,6 %, que representa una cifra alta para este tipo de explotaciones. A pocos cientos de kilómetros, en zonas como Kapalagulu, aparecen también cobalto y elementos del grupo del platino, como paladio y platino, que suelen acompañar a estos sistemas geológicos.

A pesar de este potencial, la región ha permanecido poco desarrollada durante décadas. La distancia a los puertos, la falta de infraestructuras eléctricas y los costes iniciales han frenado proyectos a gran escala. El contexto actual, marcado por la demanda de baterías, ha cambiado las prioridades.

Qué implica este descubrimiento para África y el mercado global

El hallazgo no se queda en el plano geológico. Tiene efectos directos sobre la economía, la política industrial y la transición energética.

El níquel es un componente básico de las baterías de ión de litio usadas en coches eléctricos, portátiles y sistemas de almacenamiento de energía. Un suministro estable es estratégico para fabricantes y gobiernos.

Tanzania busca que la riqueza minera genere empleo local. Se prioriza la contratación de trabajadores tanzanos y la participación de empresas nacionales en servicios, transporte, ingeniería y mantenimiento.

El país aspira a ir más allá de la simple exportación del mineral. Procesar parte del níquel en origen permitiría desarrollar industria, formación técnica y cadenas de valor internas.

Para las comunidades cercanas a las minas, el impacto es desigual. Aunque el empleo directo es alto, persisten carencias en infraestructuras básicas como escuelas, clínicas o sistemas de agua.

La falta de personal especializado en ingeniería minera, metalurgia o mantenimiento pesado sigue siendo un obstáculo. Muchas posiciones técnicas aún dependen de expertos extranjeros.

El futuro de Kabanga dependerá de cómo se equilibren los intereses de los inversores, del Estado y de la población local. Si el proyecto avanza con inversión sostenida, formación y beneficios tangibles, puede marcar un antes y un después en la minería africana del níquel.