Uno de los yacimientos más importantes y desconocidos de España tiene 17.000 años: podrás visitarlo muy pronto

Bajo una zona residencial de Cáceres se esconde uno de los yacimientos prehistóricos más valiosos del país. En esta cavidad, que conserva vestigios de ocupación humana de hace 17.000 años, se han documentado hallazgos que permiten reconstruir cómo vivían los primeros grupos del Paleolítico Superior en el suroeste peninsular.

Ahora, tras un amplio proyecto de recuperación y musealización, el enclave se prepara para abrir sus puertas al público y convertirse en un nuevo referente cultural para esta ciudad de Extremadura.

La Cueva del Conejar: el yacimiento de 17.000 años que Cáceres prepara para su apertura

La Cueva del Conejar, identificada históricamente como Cueva del Oso, constituye un punto clave para reconstruir las formas de vida del Paleolítico Superior en el suroeste peninsular.

El Ayuntamiento de Cáceres, mediante el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, ha impulsado una intervención que transformará este espacio en un recurso cultural accesible y plenamente preparado para la visita pública, tal y como informan en su página web.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha subrayado que el proyecto busca garantizar una experiencia inclusiva «para todas las personas», con pasarelas y puntos interpretativos adaptados desde la entrada hasta la zona central de la cavidad.

La actuación se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa Cáceres 2025 Capital de las Culturas y el Turismo Verde Urbano, financiado en un 82% por fondos Next Generation y completado con inversión municipal.

Con ello, la ciudad quiere convertir el enclave en un centro didáctico que conecte patrimonio, innovación y sostenibilidad.

Investigación arqueológica en la Cueva del Conejar: claves de un poblamiento de 17 milenios

La historia científica del yacimiento está marcada por descubrimientos que cambiaron su cronología de forma drástica. En 1917, el arqueólogo Ismael del Pan publicó los primeros estudios tras trabajar en la zona, situando inicialmente la ocupación en el Neolítico y la Edad del Bronce, con indicios paleolíticos.

No obstante, el verdadero giro llegó en los años 80 con intervenciones de la Universidad de Extremadura y, especialmente, con las campañas del equipo Primeros Pobladores de Extremadura en 2000 y 2010.

Estos trabajos permitieron fechar la presencia humana en torno a 17.000 años, vinculándola directamente a los últimos grupos cazadores-recolectores contemporáneos de la cercana cueva de Maltravieso.

Herramientas de sílex, cuarcita y cuarzo, restos de fauna y depósitos sedimentarios muy bien conservados certifican el uso continuado del enclave durante una transición fundamental: el paso del Paleolítico al Neolítico en el Calerizo Cacereño.

Un futuro centro de interpretación para comprender el Calerizo y su valor histórico

La Cueva del Conejar, con unos 400 metros cuadrados repartidos entre una cámara principal y una galería, forma parte esencial del sistema kárstico del Calerizo, junto a cavidades como Maltravieso y Santa Ana. Al haberse agotado las zonas excavables, los esfuerzos actuales se centran en su preservación y divulgación.

El proyecto museográfico incluye paneles didácticos, recursos multimedia, gradas para talleres y un itinerario seguro y accesible. Su apertura convertirá este espacio, antes prácticamente invisible, en un nuevo atractivo cultural para el barrio de Vistahermosa y en una herramienta clave para comprender la historia profunda de Cáceres.