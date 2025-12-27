Casi nadie lo sabe, pero el escudo de esta ciudad de Puerto Rico homenajea directamente a España

La influencia de España en América ha sido tan grande que hasta existe la posibilidad de que el castellano sustituya al inglés en Estados Unidos. Parte de este legado se puede apreciar en sus símbolos oficiales.

De hecho, en pocos lugares se nota más el pasado español que en Puerto Rico. Uno de los casos más llamativos es el del escudo de la ciudad de Ponce, ya que tiene detalles que rememoran nuestra historia.

Ya el nombre nos da una pista de los lazos con Juan Ponce de León, el conquistador y primer gobernador de la isla. No obstante, no fue adoptado hasta 1984, cuando se inspiraron en el sello histórico aprobado en 1844 durante la administración del alcalde Salvador de Vives.

El escudo de la ciudad de Puerto Rico que homenajea a España

El escudo de Ponce está formado por un campo tronchado (dividido diagonalmente) desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho, visto desde la perspectiva del observador.

Los colores principales son el rojo y el negro, los tradicionales del municipio, y están bordeados por una línea dorada. En el centro, un león erguido sobre un puente se alza como el protagonista.

El puente tiene tres secciones: la parte superior es de color oro, la central de ladrillo y la inferior gris, para imitar a la piedra. Debajo, unas líneas onduladas también grises representan el río Portugués, uno de los elementos naturales más importantes de la zona y alrededor del cual se fundó la ciudad.

Pero el detalle que homenajea a España lo podemos encontrar sobre el escudo. Ahí descansa una corona mural dorada de cinco torres, delineadas en negro y con pequeñas ventanas en rojo.

Estos detalles en la corona no son casuales, sino que simbolizan cómo Ponce alcanzó el rango de ciudad durante la soberanía española.

Por último, en el emblema también aparecen dos ramas. La de la izquierda es de café con su fruto y la de la derecha un tallo de caña de azúcar. Ambos cultivos fueron fundamentales para la economía ponceña y para el desarrollo histórico de Puerto Rico.

Los vínculos infinitos entre la historia española y Puerto Rico

Más allá del idioma y cultura compartidas, en Puerto Rico todavía quedan muchas demostraciones del pasado común con España. Y es que no hace tanto que formó parte del país.

Eso ha provocado que en buena parte de los municipios haya referencias culturales o simbólicas a nuestra nación. Por ejemplo, banderas oficiales, nombres de calles, iglesias o escudos.

Una de las situaciones más llamativas de Puerto Rico es que una parte de sus ciudadanos todavía recuerda con cariño su pasado español y hasta reivindican que todavía son parte de nuestro país.

Por ello en los últimos años han surgido movimientos ciudadanos que reivindican la incorporación del territorio de Puerto Rico como una nueva comunidad autónoma de España.

De hecho, Ponce no es la única ciudad que nos homenajea en sus emblemas oficiales. Otro caso famoso es el de la bandera de Añasco. Es más, esta ciudad debe su nombre al conquistador español don Luis de Añasco.