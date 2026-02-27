Ni italiano ni portugués: la prueba de que Cristóbal Colón nació en Mallorca y los datos históricos lo avalan

Hay una prueba de que Cristóbal Colón nació en Mallorca, los datos lo avalan y pueden cambiar por completo la historia. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves para conocer un poco mejor a uno de los personajes históricos que pueden hacernos ver la historia de otra forma diferente. Sin duda alguna, estaremos ante una situación del todo inesperada, en estas jornadas en las que quizás vamos a descubrir lo mejor de un giro radical sin precedentes.

Es hora de conocer el origen de un navegante que se atrevió a romper por completo las normas establecidas. Con la mirada puesta a unas creencias que se han convertido en una realidad, contra todo pronóstico y confiando en un instinto que quizás se ha acabado convirtiendo en la antesala de algo más. De una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos acabarán marcando muy de cerca. En estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en un gran descubrimiento, estos expertos saben muy muy bien cómo encontrar una prueba irrefutable del lugar de origen de este navegante.

Ni portugués ni italiano

Uno de los orígenes más consensuados por los expertos en una historia que nos da pistas, pero no una plena certeza de lo que tenemos por delante. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Sin duda alguna, pensando en un futuro en el que conoceremos el lugar de origen de un experto que cambió la historia por completo.

En especial, cuando descubrimos que estamos ante un navegante que no era portugués, pese el origen de su posible mujer y la capacidad de su familia para surcar los mares, la realidad es que recientes estudios parecen apartar a Colón de esta posibilidad.

Tampoco parece que sea italiano, pese al nombre y la posible relación con los navegantes genoveses. En esos días los mejores del planeta que no dudaron en recorrer el mundo en busca de nuevos mercados que se han acabado convirtiendo en la antesala de algo más.

Estamos ante algunos detalles que pueden hacer de estos expertos la creación de una hipótesis que sitúa a Cristóbal Colón en España, en un lugar muy concreto que podría convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical en el estudio de la historia que podría ser esencial.

Datos históricos avalan que Cristóbal Colón nació en Mallorca

Mallorca se ha convertido en el punto de mira de todos aquellos a los que el estudio de la vida del navegante Cristóbal Colón les interesa. De tal forma que estaremos ante un descubrimiento que puede cambiarlo todo por completo de una y mil formas diferentes.

Tal y como explica un reciente artículo de la Universidad de Granada: «La Universidad de Granada comprobará en un plazo que oscilará entre los seis y los doce meses si es válida la teoría que asegura que Cristóbal Colón nació en la isla de Mallorca. La clave: el análisis del ADN de los restos del descubridor (cuya autenticidad debe ser contrastada) o el estudio de la herencia genética los de uno de sus hijos. sí lo ha señalado en Palma el director del Laboratorio de Identificación Genética de la citada institución académica, José Antonio Lorente, durante la presentación del convenio suscrito entre la Universidad granadina y el Consell de Mallorca para la puesta en marcha de este proyecto científico. El programa de investigación, denominado Desarrollo de técnicas de identificación genética humana aplicables al origen de Cristóbal Colón, contará con una subvención de 53.900 euros para contrastar las teorías que sitúan en Mallorca el origen del navegante que descubrió América, cuyo máximo defensor es el historiador isleño Gabriel Verd.Para ello, el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada analizará los restos exhumados en la Catedral de Sevilla en junio de 2003 que se atribuyen a Colón y sobre cuya autenticidad trabaja esta institución junto a otros dos laboratorios españoles, un italiano, un alemán y un estadounidense, en un proceso en el que, según explicó Lorente, han aparecido indicios que los vincularían a los huesos al navegante».

Siguiendo con la misma explicación: «Verd ha dicho al respecto que ha dedicado 30 años de su vida al desarrollo de esta hipótesis, convencido siempre de que Colón era mallorquín, como en su opinión prueba el uso de la variante insular del catalán en varios documentos y algunos de los nombres que empleó para denominar las tierras descubiertas en América, con topónimos como Margalida y Sant Salvador, en Venezuela y Cuba, respectivamente. La presidenta del Consell, María Antonia Munar, ha destacado que esta investigación podría cambiar la Historia y los libros de texto de todo el mundo y pondría a Mallorca en el punto de mira internacional, con consecuencias científicas, culturales y promocionales beneficiosas para la isla. Lorente también considera que la teoría del origen mallorquín de Colón, que consideró la más atractiva como científico y como persona, es la única hipótesis que establece lugares exactos para el nacimiento y el entierro del descubridor y señala un progenitor claro».