Cómo organizar una comunión: Ideas y consejos sencillos y sin estrés

Si tienes que organizar una fiesta para la comunión de tu hijo puede que ya hayas comenzado y tal vez te has dado cuenta de lo estresante que puede ser, especialmente cuando se trata de la ubicación y la lista de invitados. Hay tantos detalles en los que pensar y tantos factores a considerar. Si no tienes mucha experiencia organizando fiestas, no es fácil prever todos los posibles problemas o dificultades que pueden surgir, por lo que vamos a ayudarte con algunas ideas y consejos para poder organizar una comunión sin estrés.

Cómo organizar una comunión sin estrés

Antes de pensar que organizar este tipo de eventos, conlleva más estrés del esperado, tenemos algunos consejos que te ayudarán a reducir ese nerviosismo y al mismo tiempo hacer que tu fiesta de comunión sea un éxito . De hecho, con la planificación y la preparación adecuadas, puede asegurarte de que todo funcione sin problemas. Te mostramos cómo organizar una fiesta de comunión perfecta, para que sea un día inolvidable para tu hijo y para todos los invitados.

Comienza creando una lista de prioridades

El primer paso es escribir una lista de tareas pendientes. Esta lista te va a ayudar a mantenerte al día durante el proceso de planificación de la fiesta . Puedes realizar un seguimiento de todas las tareas ya realizadas, las que quedan por hacer y a quién contactar. De esta manera, puedes priorizar y no sentirte abrumado por la gran cantidad de trabajo.

Los principales elementos a tener en cuenta se pueden resumir en los siguientes: presupuesto disponible, ubicación, lista de invitados y detalles de la fiesta.

Establece un presupuesto y elige una ubicación

Antes de comenzar a invitar personas, es importante establecer un presupuesto . Esto te ayudará a evitar gastar de más y no lograr todo lo que tienes en mente. Puedes decidir cuánto quieres gastar en comida , decoración y entretenimiento.

También es importante decidir dónde realizar el evento. Dependiendo del número de invitados, puedes decidir organizarlo en casa o en un recinto privado. Dependiendo del presupuesto, puedes elegir entre un lugar ya decorado y con catering, un restaurante en el que celebren banquetes o eventos, o una fiesta en casa donde tendrás que encargarte de todo tú mismo.

En definitiva, lo primero que hay que entender es el presupuesto disponible, porque todos los demás factores se decidirán a partir de este. Muchas veces es mejor una ceremonia pequeña e íntima, siempre que esté bien hecha y llena de sentimiento, que una fiesta dispersa y mal organizada.

Decide sobre la lista de invitados y las invitaciones

La lista de invitados puede ser complicada: quieres invitar a todos y no hacer daño a nadie, pero no quieres que la fiesta sea demasiado grande. Si la fiesta se lleva a cabo en casa , lo mejor es limitar el número de invitados. Incluso puedes pensar en organizar dos fiestas . Uno para los miembros de la familia y otro para los amigos más cercanos de su hijo . Recuerda enviar las invitaciones con tiempo. Puede enviar invitaciones impresas tradicionales o invitaciones online o por WhatsApp y que están ahora de moda. Es importante incluir la fecha, la hora, el lugar y cualquier otra información importante, para limitar al máximo las llamadas telefónicas o chats con solicitudes de detalles.

El regalo para entregar a los invitados

Llegados a este punto, solo nos queda pensar en los detalles de la boda, el souvenir que cada invitado se llevará de ese día tan especial. Puedes optar por los tradicionales cotillones de comunión o por algo más moderno y original, aunque siempre teniendo en cuenta ese presupuesto que como sabes, es algo esencial.