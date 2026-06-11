Cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso hoy en Castilla y León, según AEMET

En el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevé una jornada con cielos poco nubosos, adornados por algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un leve ascenso en el oeste y suroeste, mientras que en el resto de la región permanecerán sin cambios. Las máximas, por su parte, sufrirán un moderado ascenso. El viento soplará del norte o noreste, en general flojo, aunque con algunas rachas moderadas en intervalos.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 11 de junio

Cielo despejado y calor por la tarde en León

La jornada en León se presenta con un cielo mayormente despejado, donde el sol se asoma como un tímido invitado a las 6:44 de la mañana. Durante la madrugada y hasta el mediodía, disfrutaremos de temperaturas frescas que rondan los 10 grados y aunque la sensación térmica puede sentirse un poco más baja, no hay riesgo de lluvia. Sin importar el calor que nos traerá a lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, haciendo que el ambiente sea algo pesado.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará su punto álgido, con máximas que escalarán hasta los 28 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. El viento soplará de forma suave desde el norte, aunque el día se verá marcado por ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que si planeas salir, te recomendamos aferrarte a tu sombrero. Con la puesta del sol alrededor de las 21:59, podremos disfrutar de una cálida noche, con temperaturas que descenderán a unos agradables 15 grados.

Zamora: amanecer sombrío con probables lluvias

En Zamora, un amanecer sombrío se dibuja en el horizonte. Nubes grisáceas y un viento inquieto sugieren que el día no será tranquilizador, anticipando un descenso notable en las temperaturas y la posibilidad de lluvias inesperadas. Con una sensación térmica que podría oscilar entre los 11 y 31 grados, la jornada comienza con frescura y un soplo de incertidumbre.

A medida que avanza la mañana, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando rachas de hasta 75 km/h, lo que podría alterar los planes al aire libre. Las temperaturas rondarán los 26 grados en la tarde, pero el alza térmica no disipará la sensación de incomodidad provocada por una humedad que alcanzará el 75%. Un consejo práctico para los habitantes: no olviden llevar un paraguas, porque la inestabilidad podría traer lluvias en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, agradables condiciones para disfrutar al aire libre

La jornada en Salamanca comienza con un amanecer fresco, con temperaturas alrededor de 12 grados y un cielo mayormente despejado que irá evolucionando hacia la tarde, donde se presentarán algunas nubes. La temperatura máxima alcanzará los 32 grados, pero la sensación térmica podrá llegar hasta los 31, haciendo que el ambiente se sienta algo más caluroso. La humedad, aunque moderada por la mañana, ascenderá en la tarde, sin llegar a niveles pesados.

A lo largo del día, el viento soplará desde el este a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado con aproximadamente 15 horas de luz, perfecto para actividades al aire libre. Por la noche, el termómetro descenderá a 19 grados, ofreciendo un cierre agradable para la jornada.

Valladolid: cielo alterno con ambiente agradable

El tiempo en Valladolid se presenta estable, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 30 grados, con vientos suaves del noreste, lo que aportará una sensación de confort sin mayores sobresaltos.

Es un buen momento para disfrutar del aire libre, ideal para pasear por los parques o realizar actividades al sol. La jornada se perfila tranquila, permitiendo disfrutar del ritmo cotidiano con un ambiente agradable.

Cielo despejado y jornada soleada en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y temperaturas frescas que rondan los 9 grados, ofreciendo un ambiente agradable. A medida que avanza el día, el sol hará su aparición y las temperaturas subirán hasta alcanzar los 24 grados por la tarde, creando una jornada soleada y muy cómoda.

La brisa del noreste, moderada pero constante, aportará un toque de frescura que se sentirá bien al aire libre. Es un buen momento para salir con una camiseta ligera, disfrutar de las actividades al sol y tomar un café en alguna terraza.

Palencia: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de un despertar fresco, con temperaturas que rondarán los 9°C. A medida que avance la jornada, se espera un ambiente más cálido, alcanzando una máxima de 28°C por la tarde, acompañado de un suave viento del noreste que soplará a 15 km/h.

A pesar del día soleado, la humedad tocará picos del 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica se eleve de manera notoria. Se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado mientras se disfruta del buen tiempo, que se mantendrá estable hasta la noche.

Agradable día para pasear al sol en Ávila

Esta mañana, los cielos en Ávila lucen despejados, creando un ambiente agradable que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas son suaves, oscilando entre los 11 y 13 grados y la sensación térmica se siente cómoda.

A medida que avanza el día, el tiempo seguirá siendo favorable, con temperaturas máximas que alcanzarán los 11 grados. La brisa del noreste, de alrededor de 10 km/h, sumada a la baja probabilidad de lluvia, promete una tarde agradable. Es el momento perfecto para un paseo al sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera.

Segovia: cielo despejado y tarde soleada

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 12 °C, perfectas para un despertar tranquilo. A medida que avance la jornada, el termómetro se elevará, alcanzando los 28 °C en la tarde, aunque la brisa del viento, que soplará del norte a 10 km/h con ráfagas de hasta 9 km/h, aportará un agradable alivio.

Se prevé que la tarde se mantenga soleada y cálida, ideal para disfrutar al aire libre. Con una humedad que fluctuará entre el 15% y el 60%, se recomienda hidratarse adecuadamente. La noche caerá sin probabilidades de lluvia, permitiendo un cierre de jornada tranquilo bajo un cielo estrellado.

Ambiente soleado y agradable hoy en Soria

Este miércoles, Soria despertará sin la amenaza de la lluvia, con un cielo despejado que animará a salir y disfrutar del día. La temperatura comenzará en torno a los 9 grados, subiendo hasta los 27 en las horas más cálidas, donde la sensación térmica alcanzará un máximo de 26, brindando una jornada agradable y cálida.

Por la tarde, el cielo continuará igual, ofreciendo un ambiente soleado que permitirá disfrutar de casi 15 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:44. Con un viento suave del noreste y una humedad que variará entre el 25 y el 85%, este será un día perfecto para actividades al aire libre.