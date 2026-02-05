Ayuso: «En las saunas del suegro de Sánchez había menores a los que ahora quiere defender de las redes sociales»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este jueves a la idea de Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, recordando que eran esos menores los que luego acudían a las saunas de su suegro. «Allí se permitía todo tipo de menores a los que ahora dice que quiere defender en las redes sociales, intentando de todas formas tapar el trabajo que ustedes han hecho con la dictadura chavista».

«El tecnocomunista que tenemos en la Moncloa ha decidido ir contra todas las plataformas, contra la libertad del mundo intentando, eso sí, dejarnos a España a la altura del betún, utilizando a jueces, a fiscales o a fontaneros», añadía la líder regional en su turno de respuesta a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

«Ustedes se han vuelto locos de odio y de rabia porque no tienen nada que hacer y mucho menos en las urnas. El partido sanchista está hundido en España entera», ha subrayado Ayuso, quien también se ha referido a la «ocurrencia» de la Ministra de Vivienda que, en el día de ayer, dijo que quería intervenir la Comunidad de Madrid en materia de vivienda aplicando el artículo 155. «El 155 que piden para Madrid tiene una rima fatal para ustedes», ironizaba Ayuso.

Caso Móstoles

La denuncia conocida este jueves sobre unos presuntos abusos sexuales del alcalde del PP de Móstoles a una concejal de su partido, también se ha colado en el debate de la Asamblea. La oposición ha acusado a Ayuso de taparlo mientras la presidenta regional les ha recordado que «si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer y ahí siempre queda su presunción de inocencia, ¿dónde queda la mía ante sus insultos y ataques diarios?».

Ayuso ha señalado que ese trata de un «caso fabricado contra el PP» y ha acusado al PSOE de tapar a las «verdaderas víctimas de violencia» con un caso para no hablar de Paco Salazar en el Senado y de Pilar Alegría hundida en Aragón.

«Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes», ha subrayado la líder de los populares en Madrid.

Por su parte, Mar Espinar, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, ha acusado a Ayuso de «amordazar a una víctima de su partido». «Usted está a gustito al lado de los malos porque eso le permite no tener que disimular que es una mala persona. Solo se dedica a ser una conseguidora. Haga algo bueno, lárguese y no vuelva», ha espetado la socialista.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, comenzaba su intervención mandando «toda la solidaridad» a la denunciante que «fue víctima del acoso laboral y sexual del alcalde de Móstoles».

«Esta mujer le pidió ayuda a usted en dos ocasiones porque confiaba en usted y, sin embargo, usted rechazó tener una reunión con ella y recibió al agresor cinco días después», ha echado en cara a Ayuso, a quien ha exigido que pida perdón.

PSOE, Más Madrid y Vox han exigido este jueves la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP).

«No se presionó a nadie»

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado antes de la celebración del pleno que la concejal de Móstoles les negó que hubiera ningún caso de acoso por parte del alcalde, Manuel Bautista, y ha señalado que en el partido no se «presionó a nadie para tapar absolutamente nada». «La denuncia que se presentó era una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal».

Serrano también ha asegurado que el PP mantuvo «un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia» y mantiene «la presunción de inocencia de cualquier persona».

Lo ha trasladado así después de la noticia publicada por ‘El País’ que asegura que el partido a nivel regional «presionó» a una edil de Móstoles para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor y que elevó al seno del partido.