El alcalde del Ayuntamiento de Móstoles, Manuel Bautista (PP), lamenta que el ministro de Transportes, Óscar Puente, esté abandonando a los mostoleños en su afán de gobernar a golpe de Twitter y de ejercer el látigo de Sánchez en vez de velar por los intereses de los vecinos del municipio.

En una entrevista en OKDIARIO, Bautista recuerda a Puente que las obras de soterramiento están convirtiendo a la Nacional 5 en una «ratonera» debido a la mala colocación de carril bus que puso en marcha desde su Ministerio y ha vuelto a insistir en la gratuidad de la R5. Una petición que ya hicieron en octubre de 2024 y que, desde entonces, no ha tenido respuesta tal y como ha denunciado.

PREGUNTA.-La relación entre usted y el ministro de Transportes, Óscar Puente, cada vez es más tensa a consecuencia del transporte público. Está habiendo mucho caos debido a dónde está situado el carril bus en la Nacional 5. ¿Qué ha pasado?

RESPUESTA.-Bueno, la relación con el ministro Puente es inexistente. Yo estoy aquí para velar por los intereses de los mostoleños. Nos han puesto un carril bus que nos parece un disparate y lo que hace es atascar antes de tiempo. La A5 nos atasca a los mostoleños, pero también atasca a los vecinos de Alcorcón. Ese carril bus lo han puesto en una vía de servicio paralelo a un centro comercial. Algo que es competencia suya nos ha llevado a un caos absoluto. Y yo, por más que trato de decírselo, pues como es un Gobierno que funciona a golpe de Twitter, pues no sabemos muy bien cómo dirigirnos a él.

P.- La colocación de ese carril es competencia de Óscar Puente, pero él echa la culpa a la Comunidad de Madrid porque fue el Consorcio Regional de Transportes quien le pidió colocar ese carril bus, ¿verdad?

R.- Sí, al final una media verdad termina siendo la peor de las mentiras. El Consorcio lo pidió, pero el Consorcio no es competente para colocar el carril bus ahí. Esa es la competencia del Ministerio del señor Puente. Sin embargo, él está más pendiente de ejercer de látigo del señor Sánchez. Es política sanchista absolutamente. No está velando por los vecinos de Móstoles que tienen que sufrir su incompetencia.

P.- Si el ministro no cambia la colocación de ese carril bus en la A-5, ¿cuál sería la solución para evitar los atascos?

R.-Después de nuestra reivindicación y de mi enfado público, el ministro hizo una modificación de ese carril, pero tampoco lo ha mejorado. Es que están a otra cosa. El Gobierno sanchista, con uno de sus alumnos aventajados, el señor Puente, no está para mejorar la vida de la gente. Tengo muy pocas esperanzas de lograr que el ministro vele por que la Nacional 5 vaya lo mejor posible y no sea una ratonera para municipios como Móstoles.

P.- Además, lleva usted esperando desde octubre del 2024 que le responda a una carta en la que pedía la gratuidad de la R5, la de peaje. ¿Por qué esa petición?

R.-Nos parecía que tenía coherencia que si la vía fundamental de salida de Móstoles es la Nacional 5, y luego nosotros tenemos otra vía de salida que es la Radial 5, nos parecía que tenía sentido solicitar al Ministerio esa gratuidad, como ya lo ha hecho en otros momentos en la AP 7. Estamos en febrero y no he tenido contestación desde octubre. La contestación que he tenido es a golpe de Twitter. Si un país como España tiene que estar gobernado a golpe de Twitter, este no es el país que yo quiero.

P.-¿Quiere mandarle directamente un mensaje a él por si en algún momento escucha esta entrevista?

R.-Le pido lealtad y respeto institucional. Y le solicito, por el bien de los mostoleños, que recapacite y que busque soluciones reales a la necesidad que tienen los vecinos de salir por la Radial 5 de forma gratuita, como ha hecho en otros casos. Estaré encantado de ir al Ministerio a que me reciba y poderle exponer todo esto sin que me tenga que faltar el respeto como hace por Twitter, sin que me tenga que insultar y sin que tenga que utilizar estos métodos barriobajeros que utiliza para simplemente comunicarse con un alcalde que lo que busca es el bien para sus ciudadanos.