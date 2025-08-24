El PP denuncia que Sánchez no ha invertido 320 millones que le dio la UE para prevenir incendios

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este domingo 24 de agosto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «no haber hecho los deberes» en prevención de incendios, tras el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. El documento constata que España no ha invertido 320 millones de euros en gestión forestal procedentes de los fondos europeos Next Generation, que su flota aérea contra incendios está obsoleta y que la inversión en prevención es inferior a la de países como Portugal y Grecia.

El Gobierno de Sánchez ha recibido a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 401 millones de euros. Además, según la AIFeF, se han movilizado, 80,2 millones de euros, es decir, el 20%. El Gobierno de Sánchez tiene un año para ejecutar estos fondos. «Faltan 320 millones de euros para invertir en gestión forestal y prevención de incendios. Prefiere dedicar el dinero e invertirlo en los socios de Begoña Gómez, Santos Cerdán y de Koldo García», ha señalado.

Sin ejecutar 320 millones en prevención forestal

En declaraciones a los medios durante la Fiesta Mayor de Blancos y Azules en Granollers (Barcelona), la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha subrayado que el informe comunitario concluye que España no ha invertido 320 millones de euros de los 401 millones solicitados a Bruselas para la gestión forestal y la prevención de incendios. «Europa le dice a Sánchez que no ha hecho sus deberes. Prefiere dedicar el dinero a sus socios en lugar de a proteger nuestros bosques y a prevenir tragedias», ha denunciado.

La UE señala la baja inversión española

Dolors Montserrat ha destacado este domingo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sobre inversión en prevención de incendios forestales. Según la eurodiputada, el documento «desenmascara los bulos del Gobierno» y evidencia la «incompetencia» del Ejecutivo en la gestión de los fondos europeos destinados a esta materia.

Para Montserrat, el Gobierno de Sánchez «siempre actúa igual ante las crisis: primero desaparecen, están de vacaciones, pero luego vuelven para confrontar y dividir, pero al final viene la verdad, que es que el Gobierno no ha hecho la prevención en incendios que le tocaba», ha indicado.

Portugal y Grecia duplican el gasto

El Tribunal de Cuentas de la UE también ha alertado de que la inversión española en prevención es sensiblemente inferior a la de otros países del sur de Europa. «Portugal y Grecia invierten casi el doble que España en prevención y gestión forestal», ha señalado Montserrat, quien ha destacado que han sido las comunidades autónomas «las que han hecho el trabajo», citando expresamente a Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid como las regiones que más recursos han destinado.

Para la dirigente popular, este informe «derriba la narrativa del Gobierno, que siempre culpa a las autonomías de sus fracasos». «Se han acabado los bulos de Sánchez contra las comunidades. Europa está diciendo claramente que el incompetente es él», ha afirmado.

Asimismo, Montserrat ha denunciado el mal estado de los medios aéreos del Estado contra incendios. «Los aviones están obsoletos y el Gobierno no ha actuado para modernizar la flota. Siempre hace lo mismo: ante una crisis desaparece, está de vacaciones, luego vuelve para confrontar y dividir, pero al final sale la verdad: no han hecho la prevención que les correspondía», ha criticado.

La eurodiputada ha insistido en que «Sánchez solo se mantiene en el poder gracias a las cortinas de humo» y ha vuelto a reclamar la convocatoria inmediata de elecciones generales. «Se le está acabando el manual de resistencia», ha concluido.