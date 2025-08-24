Iker Jiménez estalla y dice lo que muchos piensan sobre los incendios en España: «Ya ocurrió esto en…»

Después de años y años dedicándose a los medios de comunicación, Iker Jiménez ha reunido a un ejército interesante de seguidores que está dispuesto a escuchar sus palabras ante determinadas circunstancias. Lamentablemente, los incendios que están acorralando a España durante el verano han hecho saltar todas las alarmas y muchos líderes de opinión han dado un paso adelante para poner su postura encima de la mesa. Antes de entrar en detalles debemos poner de manifiesto el cuestionado comportamiento de Pedro Sánchez. Como todo el mundo sabe, el presidente del Gobierno ha estado de brazos cruzados hasta el último momento, mientras que otros políticos como Feijóo sí se han hecho cargo de la situación y han puesto su granito de arena para intentar buscar una solución adecuada.

Volviendo al tema que nos ocupa, Iker Jiménez ha estallado y ha dicho lo que muchos piensan sobre los incendios. Sus declaraciones son importantes porque ponen de manifiesto un punto de vista que algunos han olvidado. Comunicador recuerda que hay que ocuparse del problema desde el primer momento (algo que, por cierto no ha hecho Pedro Sánchez) para evitar que el conflicto se descontrole. «Ya ocurrió esto en otras tragedias», ha empezado diciendo a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

El discurso de Iker Jiménez

Iker Jiménez quiere respuestas y ha planteado sus dudas para movilizar al público y conseguir que entre todos las autoridades competentes respondan a las preguntas de los ciudadanos. «¿Qué significa? ¿Me lo podéis contar? ¿El clima siempre está cambiando? ¿Cambia más ahora? ¿Había evidencias científicas? Bla, bla…», comenta al respecto. El comunicador resalta que muchas familias están sufriendo unas consecuencias tremendas por los incendios y no entiende que haya tanta inactividad por parte de ciertos sectores. Recuerda que han investigado y detenido a gente, pero ¿es está la medida que se merecen las víctimas?

«110 personas entre detenidos e investigados», declara Iker y después añade: «Cuántos habrá que no sabemos, que han cogido el mechero y han prendido fuego». El comunicador se ha atrevido a poner de manifiesto algo que todo el mundo piensa y sus seguidores le han felicitado por hacerlo. «¿Qué pasa con esos terrenos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué tiene que ver esto con la emergencia climática? Esta es la gran cuestión. Por eso el desconcierto», insiste. «Las madejas burocráticas nos han puesto la cosa tan difícil, nos tienen la lupa encima de una manera tan tremenda, nos meten tales multas por no sé…».

Iker Jiménez ha estallado

Iker Jiménez ha hecho un llamamiento importante y ha pedido calma para que no suceda lo que ocurrió en otras tragedias. No olvida que en situaciones como esta es necesario informarse únicamente a través de fuentes fiables para evitar que la gente entre en pánico. Insiste en que ciertos usuarios buscan llamar la atención a través de datos que no se ajustan a la realidad y que únicamente sirven para generar alarma y pánico. El comunicador resalta que estas personas «intentan amedrentar, pero no por cuidar o llevarnos hacia el bien en una tragedia así, sino para vender el eslogan de que nadie haga nada».

El líder de Cuarto Milenio también ha puesto el foco en aquellos profesionales cuyo interés es el reconocimiento y los aplausos: «Luego algunos intelectuales, sino de postín que quieren la palmadita en la espalda y que se les vea, están defendiendo lo indefendible». Por ese motivo, considera necesario reflexionar en alto sobre todo lo que está pasando y prevenir a sus espectadores de ciertos errores que se pueden evitar. Antes de terminar su discurso, ha invitado a sus fans a charlar con él sobre este tema que parece tan complejo: «¿Qué opináis vosotros sobre lo que está pasando?».

Más de 500 personas se han puesto en contacto con el presentador para intercambiar opiniones y lo cierto es que muchos comentarios le dejan en buen lugar, pero tampoco podemos pasar por alto aquellos usuarios que no están de acuerdo con sus palabras y que le han recordado el error que cometió durante la terrible DANA que azotó Valencia. Tal y como contamos en su momento, un reportero que trabajaba para Jiménez se manchó de barro justo antes de iniciar un reportaje para causar más impacto. Cuando el presentador descubrió lo que había hecho, pidió perdón en su nombre y no tardó en tomar cartas en el asunto, aunque todavía hay una parte de la audiencia que no ha olvidado este escándalo.

Antes de terminar, debemos recordar que no es la primera vez que Iker Jiménez recomienda a sus fans acudir a cuentas oficiales antes de preocuparse o sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, hace una semana se desarrolló un terremoto que afectó a varios países y hubo mucha gente que se llevó las manos a la cabeza. A él le pilló el Japón, una de las zonas que supuestamente iba a sufrir las consecuencias, pero al final no sucedió nada y él ha recalcado que estuvo tranquilo en otro momento porque lo que hizo fue informarse a través de perfiles de confianza. Cuando suceden estas cosas es muy complicado no dejarse llevar por los nervios, aunque el tiempo ha demostrado que es mejor mantener la calma y buscar respuestas en el lugar adecuado.