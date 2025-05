Iker Jiménez se sincera: «Facha para mí es un orgullo. Yo lo que no soy es comunista»

Iker Jiménez nunca ha tenido miedo a expresarse con claridad y por eso, este lunes concedió una entrevista en Cuatro en la que habló sin tapujos de su ideología y respondió a todos los que le tachan por ser de una ideología concreta: «Facha para mí es un orgullo. Porque, mira, ¿qué es facha? Yo lo que no soy es comunista. Pero por una cosa muy sencilla: porque he estudiado el comunismo y porque tengo a gente que ha vivido el comunismo. Pero hay muchas cosas de muy derechas que tampoco comparto». Además, el presentador de Horizonte y Cuarto Milenio aclaró que: «Yo creo en el libre mercado, en la competencia de mercado. Creo en el esfuerzo, en el trabajo, creo poco en el parasitismo social. Pero por supuesto creo que hay muchos componentes que tiene que servir nuestro dinero para ayudar a los desfavorecidos».

Sobre lo que no comparte con la ideología de derechas, Iker confesó que: «Hay mucha gente con ideas muy estancadas que tampoco entiendo. Hay visiones en algunos aspectos sobre los roles de la gente por su procedencia, el clasismo, el trato en ocasiones a la mujer, cosas que no acabo de entender. Una especie de hooliganismo de comprar todo el pack: si eres buen español eres esto, eres lo otro, tienes que ser así… No lo entiendo muy bien. Y tampoco entiendo el otro lado absolutamente».

El periodista criticó en Viajando con Chester (Cuatro) a toda la casta política: «Aquí te venden todo el pack, son muy listos los políticos. El programa es de izquierdas o de derechas. Y contra nosotros o con nosotros. Y a mí eso me parece la mayor estafa de la historia».

«No juzgo a nadie por su raza»

«A mí cuando viene alguien y me dice facha, voy a ser muy sincero, o nazi, porque ya es ultraderechista o nazi… Si alguien tiene el cuajo de decirte nazi, a mí no me importa decir ‘tú eres un violamonjas, un matacuras, quemabas iglesias’… La historia está llena de asesinos sanguinarios de cualquier signo. No me llames nazi, porque no tengo nada que ver con los nazis. Yo a nadie le juzgo por su raza, por su procedencia. Precisamente porque yo soy un inmigrante», continuó.

