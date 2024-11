Iker Jiménez bate récord de audiencia pese al intento de boicot de ING: «Han querido descabezarme»

El jueves 14 de octubre, Horizonte consiguió récord de audiencia en Cuatro congregando a 921.000 espectadores y obteniendo un 13,2% de cuota de pantalla. Esto demuestra que el público sigue apoyando a Iker Jiménez a pesar de las polémicas que ha sacudido su programa tras la cobertura de la DANA en Valencia. Es más, sufrió la pérdida de un anunciante, ING, que retiró sus anuncios de los dos programas que el comunicador dirige y presenta en Mediaset. Pero el periodista, además de pedir perdón por los «errores» que había cometido, regresó a Horizonte alegando que: «Se ha producido un fenómeno único porque, cuando tiras el boomerang, hay que tener cuidado, porque vuelve. A los que canceláis, a los que amedrentáis a las empresas: ya vale, ya vale. Sois siempre los mismos». Además, Iker señaló que en su empresa le han apoyado desde el primer momento: «En esta casa me dijeron: estamos contigo. Me lo dijeron al principio y me siento en deuda».

Recordemos que, durante la cobertura de los estragos provocados por la DANA, un reportero de Horizonte, Rubén Gisbert se manchó a conciencia de barro para aparecer más sucio en una conexión en directo. Además, Iker publicó un tuit en el que afirmaba que en el parking de Bonaire había «muchos cuerpos», cuando luego no fue así. El comunicador ya pidió disculpas desde su plató: He aprendido la lección, intentaré ser más escrupuloso, desconfiaré de todas las fuentes y que la información que demos sea absolutamente certera porque sé que tenemos muchos ojos encima». La polémica se hizo más grave cuando el banco ING decidió retirar su publicidad de los espacios que presenta y dirige Iker Jiménez en Mediaset: Cuarto milenio y Horizonte.

Muchos pensaron, pues, que Iker Jiménez iba a ser aplastado por un boicot de anunciantes pero no ha sido así. El jueves 14 de noviembre Horizonte consiguió un récord histórico congregando a 921.000 espectadores y obteniendo un 13,2% de cuota de pantalla.

Ante la polémica surgida en los últimos días y ante la amenaza de la huída de anunciantes, Iker quiso hablar directamente con la audiencia nada más arrancar el programa: «Vosotros, amigos, habéis dicho no, por aquí no. Se ha producido un fenómeno único porque, cuando tiras el boomerang, hay que tener cuidado, porque vuelve», El presentador también se dirigió a quienes le han señalado en las redes sociales. «A los que canceláis, a los que amedrentáis a las empresas: ya vale, ya vale. Sois siempre los mismos».

En este punto, Iker recordó la situación que se había producido ese mismo jueves, cuando la agencia EFE tuvo un fallo y anunció por error un accidente de helicóptero contra un rascacielos de Madrid. «La mayoría de medios que han intentado descabezarme hoy se han comido el bulo del helicóptero».

Iker, además, denunció una operación orquestada en su contra para retirar publicidad en sus programas: “Han dicho: Vamos a asfixiar a este tipo, ya que no podemos de otra manera… Se buscaba una cascada de acontecimientos», Por otra parte, Iker presumió del apoyo recibido por parte de Mediaset. «En esta casa me dijeron: estamos contigo. Me lo dijeron al principio y me siento en deuda».

El presentador recordó entonces, la llamada que recibió de Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, «el que manda aquí», cuando estaba en Valencia, hace 15 días, cubriendo la información de la DANA. «Me dijo: Iker, estoy contigo». Carmen Porter, por su parte, contó la contestación que le dio Iker: «Alessandro, si te causamos algún problema, nosotros nos vamos y empezamos desde cero». «Nos dijo: Con vosotros adelante».