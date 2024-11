Iker Jiménez echa a un colaborador por ponerse barro en la ropa antes de informar de la DANA: «Me falló»

Iker Jiménez ha despedido a uno de sus colaboradores de Horizonte (Cuatro) por mancharse de barro antes de realizar un directo para informar sobre la tragedia que ha provocado la DANA en Valencia. El reportero Rubén Gisbert fue grabado por uno de los vecinos valencianos agachándose en el suelo para ensuciarse antes de hablar con el programa. Iker Jiménez, tras ver lo sucedido, ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que condena al periodista: «Estoy estupefacto. ¿Para qué hace eso si ya va manchado de barro? No lo comprendo, de verdad, estoy absolutamente disgustado. No alcanzo a entender por qué. Mi equipo sabe que jamás en la vida damos indicaciones, precisamente porque no hay guion. Nosotros nunca le dijimos que hiciera algo así, y él lo dirá». El comunicador de Mediaset ha informado sobre el futuro laboral de Gisbert: «He hablado con él y no lo puedo entender, aunque todavía no le he visto. He tomado la medida directa y recalcitrante de decirle que no puedo contar con él, me ha fallado».

El domingo 3 de noviembre, Horizonte hizo un especial sobre la tragedia de la DANA que registró un estupendo 13,1% de cuota de pantalla en Cuatro. Uno de los reporteros que estaba narrando la tragedia desde las zonas afectadas era Rubén Gisbert, que fue grabado por uno de los vecinos valencianos mientras se manchaba de barro antes de realizar un directo. El vídeo se convirtió en viral en las redes sociales.

El director y presentador del programa, Iker Jiménez, ha publicado un vídeo en sus redes sociales condenando a Gisbert y defendiendo la ética laboral de Horizonte: «No tenía conocimiento de esto y estoy absolutamente preocupado, porque Rubén Gisbert ha hecho un trabajo encomiable durante estos cinco días transportando medicinas. Esto que ha hecho no lo entiendo, entiendo que será fruto del nerviosismo. Tenéis mi palabra de que yo jamás he obligado a nadie a dramatizar, a mancharse, y el que me conoce lo sabe».

El presentador, que se trasladó hace unos días con Carmen Porter y su equipo para informar de la tragedia, ha asegurado que: «Es un reportero que nos ha contado cosas increíbles, que ha hecho un muy buen trabajo con nosotros porque él es de allí. Estoy estupefacto. ¿Para qué hace eso si ya va manchado de barro? No lo comprendo, de verdad, estoy absolutamente disgustado. No alcanzo a entender por qué. Mi equipo sabe que jamás en la vida damos indicaciones, precisamente porque no hay guion. Nosotros nunca le dijimos que hiciera algo así, y él lo dirá. Me genera muy mal cuerpo todo esto, porque llevamos cuatro días trabajando muchísimo, dejándonos la vida, prácticamente sin dormir. Esta gilipollez mancha todo eso y me genera muy mal cuerpo».

Iker Jiménez ha informado a sus seguidores de la red social X de que ha despedido a Gisbert: «He hablado con él y no lo puedo entender, aunque todavía no le he visto. He tomado la medida directa y recalcitrante de decirle que no puedo contar con él, me ha fallado. Me he quedado de piedra cuando me lo han enviado. ¿Qué necesidad hay de hacer esto en mitad de este drama? Él enviará su comunicado para aclararlo, pero nosotros lo que queremos es ayudar a la gente. Esta chorrada suya va en contra de mi ética profesional, en contra de lo que creo, que es contar siempre lo que vemos».

Aqui el amigo @gisbert_ruben viendo que está poco manchado para entrar en la tv, se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Felicidades @cuatro, @mediasetcom @navedelmisterio, no teneis vergüenza pic.twitter.com/UShUKU8iks — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

Eso sí, como director, productor y presentador de Horizonte, Iker ha asumido su responsabilidad en todo este asunto: «Como director del programa que soy, pido disculpas y asumo cualquier cosa en este proceso tan histórico que no se puede embarrar con algo como esto. Además, se va a utilizar como campaña para manchar nuestro proyecto de ayuda a este pueblo. No podía imaginarme nunca que sucediera algo así. El disgusto que me da es grande, esto es así. El drama es suficiente, no había necesidad de hacer algo así. Seguiremos ayudando, porque, al final, eso es lo importante. Siento muchísimo la situación reflejada en ese vídeo. Os doy mi palabra de honor de que no sabía nada de esto, me estoy quedando blanco. Espero que Rubén dé sus explicaciones, porque es lo que tiene que hacer».