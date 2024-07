Iker Jiménez, roto al despedir la temporada «más difícil» de ‘Cuarto milenio’: «La tele es una guerra»

Iker Jiménez, roto de emoción y al borde de las lágrimas, despidió este domingo la temporada 19 de Cuarto milenio, la «más difícil» de todas según el presentador. «Los retos han sido increíbles», dijo en su adiós. «No ha podido haber más elementos de competencia poderosos, pero hemos sacado con notable alto, por no decir sobresaliente, una odisea muy complicada». Pero si algo tocó la fibra sensible del comunicador de Mediaset fue la carta de un espectador que el mismo Iker leyó en directo: «Es el colofón perfecto para esta temporada en la que hemos peleado tanto contra los programas más caros, los eventos deportivos…». Se trataba del mensaje de un hombre que veía con su madre, enferma de cáncer, el programa cada semana: «Cuarto milenio ha sido una fuente invaluable de distracción para ella en los días más oscuros”, rezaba la carta. También decir que durante esta última temporada, el periodista ha estado en el centro de la polémica muchas veces por no censurarse a la hora de hablar de política y dar su opinión.

El domingo 21 de julio, Iker Jiménez se despidió de su audiencia al dar por finalizada la temporada 19 de Cuarto milenio. El presentador no quiso pasar por alto que los últimos meses habían sido muy duros laboralmente hablando, ya que ha sido difícil mantener el programa después de tanto tiempo. «Los retos han sido increíbles. No ha podido haber más elementos de competencia poderosos, pero hemos sacado con notable alto, por no decir sobresaliente, una odisea muy complicada».

Con la vista puesta en la temporada 20 de Cuarto milenio, «una cosa insólita en la televisión», Iker Jiménez reconoció que «la tele es una guerra, una batalla cada semana».

Pero no todo ha sido duro. Según él mismo narró en directo, el presentador recibió, unos días antes, un email que le dejó impactado y que le hizo valorar el verdadero significado de su trabajo. «Recibí un correo electrónico que me emocionó profundamente. Es el colofón perfecto para esta temporada en la que hemos peleado tanto contra los programas más caros, los eventos deportivos…» El mensaje era de un espectador llamado Fran que narraba cómo veía cada semana el programa junto a su madre, enferma de cáncer. Iker leyó, muy emocionado, algunos extractos de la carta: «Cuarto milenio ha sido una fuente invaluable de distracción para ella en los días más oscuros», escribía el seguidor de Iker. «Su rostro se ilumina cada vez que empieza un nuevo programa», continuaba sobre este formato que «ha sido un faro en medio de la tormenta».

Con los ojos inyectados en lágrimas, Iker Jiménez despidió así a su audiencia fiel: «Cuando uno se encuentra con esto, a pesar de que la temporada ha sido dura, todo palidece ante el escrito de un seguidor cualquiera que te hace saber el valor del trabajo en equipo Fran ha hecho el discurso final de temporada mejor que yo.

Una temporada marcada por el posicionamiento

Como dice Iker, la temporada 2023-24 ha sido dura a nivel de competencia pero también políticamente hablando. Tanto en Cuarto milenio como en Horizonte (el otro espacio que presenta en Cuatro), el periodista no se ha mordido la lengua al hablar de la situación española y ha dado su opinión sin miedo a nada.

Por ejemplo, el 25 de abril, Iker debatió en directo sobre la famosa carta que Pedro Sánchez ha enviado a la ciudadanía y en la que amenaza con dimitir como presidente del Gobierno después de que Manos Limpias presentara una demanda contra Begoña Gómez , su esposa. , por corrupción y tráfico de influencias. «Me sorprende personalmente, y más en Sánchez, esta reacción de vulnerabilidad», dijo Iker Jiménez. Unas declaraciones a las que Carmen Porter añadió: «Imagínate que me atacan a mí y te vas tú, sería una chorrada».

Otro gran momento que vivió Iker durante este año televisivo fue cuando, en febrero, guardó un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Barbate . El presentador hizo, pues algo inaudito puesto que 60 segundos sin hablar es, según sus propias palabras, “la antitelevisión». Aún así, el periodista de Mediaset quiso rendir homenaje a los agentes fallecidos con la bandera de España como fondo. Durante el debate Posteriormente, el propio Jiménez se hizo eco de las reacciones en redes sociales al minuto de silencio y sentenció que: «La que se está montando es la mundial. Están diciendo que mañana me echan… Pero esta es una casa libre y somos periodistas».