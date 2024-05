Iker Jiménez recuerda el «bulo más peligroso» de Pedro Sánchez: «Nos trajo miles de muertos»

En plena polémica por los «bulos» y la «máquina del fango», las palabras con las que Pedro Sánchez se refirió a cierto sector de los medios de comunicación para victimizarse y anunciar cinco días de descanso para reflexionar sobre su futuro en política (luego no sirvió de nada y no dimitió), Iker Jiménez ha querido reflexionar sobre lo que vale y lo que no en periodismo. Así, el domingo pasado en su programa Cuarto Milenio, el presentador dejó claro que los bulos más terroríficos han sido los que soltó el propio gobierno socialista durante la pandemia. Además, al periodista el tiempo le ha dado la razón ya que, mientras que él ya advirtió de los efectos secundarios que tenía la vacuna AstraZeneca y nadie quiso creerle, hace pocos días, la empresa ha reconocido que lo que decía Jiménez era cierto. Por todo ello, el comunicador de Mediaset hizo una importante reflexión en directo: «El tema está tan polarizado que todo lo que no nos guste, es bulo. Si no está de acuerdo con mis parámetros es bulo».

¿Qué es realmente un bulo?

El domingo 5 de mayo, Iker Jiménez arrancó la emisión de Cuarto Milenio haciendo la siguiente reflexión: «Los bulos han existido siempre. El tema está tan polarizado que todo lo que no nos guste, es bulo. Si no está de acuerdo con mis parámetros es bulo». Para Jiménez hay bulos que caen por su propio peso, otros que no se han podido corroborar y otros que son verdades pero «se han ido por el sumidero a base de repetir que es bulo». «Los bulos han existido siempre, existirán siempre y no deberían confundir al periodista con el derecho a informar. Estamos en un tiempo donde se nos cuenta qué periodistas son buenos, quiénes son malos, quiénes son disidentes… Entre la gente honesta y brillante que hay en el mundo del periodismo también existen figuras como el tonto o el borracho del pueblo al que nadie cree y no deben confundirse” Iker recordó que durante la Transición «había todo tipo de manifestaciones con la ultraizquierda y la ultraderecha dándose palos y tiros. Espero que no s e vuelvan a ver escenas así». Aún con todo, el presentador admite que, a día de hoy «yo no había visto esta división entre periodistas tan clara. Muchos pensarán que yo soy un creador de bulos, otros pensarán que los demás lo son. Me da exactamente igual».

El bulo más peligroso del Gobierno

Ahora que Pedro Sánchez dice que quiere combatir los bulos o los ataques en medios (sólo los que le afectan a él), Jiménez recordó que las mentiras más peligrosas (y letales) que él ha escuchado fue por parte del gobierno durante la primera ola de la pandemia: «Si a mí me preguntan cuál es el bulo más peligroso que yo he visto es uno que nos trajo miles de muertos. Cuando nos dijeron que era uno o dos casos de covid, eso sí que es un bulo. Cuando nos dijeron que no iba a pasar nada, eso sí que era un bulo. Cuando nos dijeron que las mascarillas no valían para nada, eso sí que era un bulo como la catedral de Burgos. Cuando nos dijeron al unísono que se podía ir a la manifestación (del 8-M) y no pasaba nada, sabiendo lo mínimo de transmisión vírica, eso era un bulo como la catedral de Santiago de Compostela».

Iker Jiménez siguió con su discurso alegando que: «Y depende quién lo mire, se olvidará, no será bulo o no interesará. En la concepción del concepto bulo existe quien le da ese juego o no, porque nos hemos tragado bulos, entre comillas, grandes, y aquí nadie decía nada. Ojo con los bulos porque algunos nos han traído un desastre. Son un pura arma política, sobre todo para quien no investiga. El peor bulo es no querer saber la verdad. Esa parte de periodistas buenos y malos que hacen bulos y otros que no, no me la creo. Creo en la libertad para todos. Y si no empezaremos a tener problemas.Y si alguien miente, esta democracia tiene elementos para que eso se resuelva. Que vengan nuestros propios compañeros o algunos diciendo lo que hay que hacer, eso sí que es un bulo».

Iker tenía razón con AstraZeneca

La semana anterior se hizo público que la compañía farmacéutica AstraZeneca había admitido por primera vez, en documentos oficiales, que su vacuna contra la infección de SARS-CoV-2 podía provocar efectos adversos poco comunes como la trombosis. Por ello, desde su programa Horizonte, Iker Jiménez quiso recordar a la audiencia que eso ya lo advirtió: «Este programa que hace tantos bulos, que tanto desinforma. Hace tres años habló que había problemas [con AstraZeneca], pero entonces no se decía, algunos creían que era un bulo y otros nos llamaban negacionistas. ¿Quién expide estos carnets? ¿Por qué es mejor un periodista que otro?. Curiosamente hoy pasa esto y muchas personas, salvando cualquier prejuicio, dicen: Ha vuelto a ocurrir, este programa no nos quería engañar. Hay otras personas que no se separan ni un mínimo de lo que hay que decir, de lo que les dicen que hay que decir. Por supuesto que hay bulos que socavan el prestigio de alguien, intentan influir políticamente, en todas las direcciones… pero también hay bulos que cuestan vidas y en esos bulos hay que ayudar y decir lo que uno piensa».