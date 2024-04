Iker Jiménez triunfa en audiencia hablando de la carta de Pedro Sánchez: «Me ha sorprendido muchísimo»

El jueves 25 de abril, el programa Horizonte en Cuatro fue la segunda opción en su franja horaria con un estupendo 6,5% de cuota de pantalla, 474.000 espectadores y 2.354.000 espectadores únicos. El espacio presentado por Iker Jiménez también se hizo viral en redes sociales gracias, entre otros temas, por abordar la carta que Pedro Sánchez ha enviado a la ciudadanía y en la que amenaza con dimitir como presidente del Gobierno después de que Manos Limpias presentara una demanda contra Begoña Gómez, su esposa, por corrupción y tráfico de influencias. «Me sorprende personalmente, y más en Sánchez, esta reacción de vulnerabilidad», dijo Iker Jiménez. Unas declaraciones a las que Carmen Porter añadió: «Imagínate que me atacan a mí y te vas tú, sería una chorrada».

El jueves 25 de abril, se anunció que en Horizonte se iba a abordar el homicidio del anciano que mató a un ladrón en su casa , un caso que el mismo Iker Jiménez ya abordó en sus redes sociales una semana antes, denunciando la injusticia de ciertas leyes que exponen a los ciudadanos españoles a una mayor inseguridad. Pero, como es habitual en cualquier programa de actualidad, la escaleta de ese día se cambió casi radicalmente para abordar la carta que el presidente del Gobierno había enviado a la ciudadanía después de que Manos Limpias presentara una demanda contra Begoña Gómez, su esposa, por corrupción y tráfico de influencias. Pedro Sánchez se quejaba, así, de una persecución de la derecha y de ciertos medios de comunicación y anunciaba unos días de reflexión hasta el lunes 29 de abril para confirmar si dimite o no. Un hecho insólito en democracia que fue analizado en la mesa de debate de Horizonte.

🔴👽🛸 ​#Horizonte en @cuatro reunió 2.354.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA). ➡️ El programa presentado por @navedelmisterio y @carmenporter_ firmó 474.000 espectadores de audiencia media y el 6.5% de cuota de pantalla.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/IAzwHGpmRY — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 26, 2024

Iker Jiménez arrancó el programa ese día de la siguiente manera: «Seguramente esta es la carta más leída de los últimos años». El presentador dijo que tras hacer un «sondeo» a su entorno, el clima es de «desconcierto, sorpresa y luego a partir de ahí muchas ramificaciones. Parece que son horas de tribulación para Sánchez». En la mesa de debate se encontraban Daniel Bashandeh, Carmelo Encinas, Ana Iris Simón,Eduardo Inda y el doctor Cabrera. Este último tomó la palabra: «No es procedente que bajo ese amor, bajo esas faldas de su mujer, se esconda porque le acosa todo lo que le rodea». Iker Jiménez, por su parte, alegó: «A mí me sorprende, y más en Sánchez, esa reacción de vulnerabilidad».

La co-presentadora y esposa de Jiménez, Carmen Porter, apuntó que: «Imagínate que me atacan a mí y te vas tú. Es una chorrada, ¿no?». Su marido se apresuró a decir: «¡Yo no me voy!». «¡Eso ya lo sé! Sobre todo porque yo me sé defender solita», exclamó Porter entre risas.

Iker Jiménez explicó que no entiende la reacción de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que un presidente del Gobierno puede recibir ataques diarios. «Hay que estar blindado. Un político, en la época de las redes sociales, quiere estar blindado. Es que es el presidente del Gobierno…», dijo el presentador de Horizonte.

La reflexión de Iker sobre los ataques en redes

Al igual que un presidente del Gobierno, como dice Jiménez, ha de estar «blindado» ante las críticas, eso mismo le pasa el propio presentador, quién, cuatro días antes, en Cuarto Milenio, se enfrentó a lo que dicen de él en redes sociales e hizo una importante valoración al respecto: «Estamos todos drogados con el móvil porque es una computadora muy adictiva en la que hay mucha información. Sobre mí se ha dicho de todo últimamente. La gente se toma muy en serio lo que le llega al móvil. Eso va a tender más a lo malo que a lo bueno. Si hacemos caso a ese murmullo, lo cancelamos todo. Siempre va a haber alguien ofendido por algo. La cultura de la ofensa es la que se impone. siempre va a haber alguien que te critique». Sin embargo, Iker Jiménez afirmó que le importa «tres narices» lo que digan de él, ya que, «cuando uno solo quiere quedar bien con los demás, con quien queda mal es con uno mismo».