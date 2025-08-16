Sorpresa en Austria: caída de Marc Márquez y pole Bezzecchi dos años después

Cuando la situación apuntaba a que Marc Márquez daría continuidad en la clasificación a su dominio en los entrenamientos, todo saltó por los aires. Sufrió una caída y fue relegado a la cuarta posición. Lo aprovechó Bezzecchi para llevarse la pole, su primera desde la última vez que lo consiguió en Indian Wells 2023. Álex Márquez saldrá desde la segunda posición y Pecco Bagnaia tercero.

Para Marco Bezzecchi es la quinta pole que consigue en MotoGP, por delante del español Alex Márquez, que deberá cumplir una vuelta larga de sanción en la carrera, y del italiano Francesco Pecco Bagnaia. Mientras Marc Márquez se fue por los suelos y tenía que conformarse con la cuarta posición en la salida.

En los entrenamientos previos a la clasificación oficial, Marc Márquez volvió a dejar claro cuáles son sus intenciones en la cita austríaca al marcar el mejor tiempo ya a las primeras de cambio, mientras que su rival más directo del primer día, su compatriota Pedro Acosta se cayó en la primera curva. Posteriormente saltó la sorpresa con la caída mayúscula.

Marc Márquez se cayó en la curva dos cuando intentaba mejorar, lo que le acabó relegando a la cuarta posición en la formación de salida, aunque la sanción de una vuelta larga que debe cumplir su hermano le permitirá ganar una posición en carrera.