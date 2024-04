Pedro Piqueras recibe una de las mayores alegrías tras cuatro meses fuera de Mediaset

Cuatro meses después de su salida de Mediaset, Pedro Piqueras se ha llevado una gran alegría. Son muchos los que han puesto en valor su brillante trayectoria profesional.

A lo largo de su carrera ha recibido una infinidad de premios, pero hay galardones que siempre hacen una ilusión especial. La Universidad Europea ha querido reconocer su trabajo entregándole el Premio a la Trayectoria Profesional en Comunicación en Información, un reconocimiento que le ha hecho tremendamente feliz. Piqueras siempre ha estado muy comprometido con su trabajo, de hecho ha tenido que renunciar a muchas cosas de su vida personal.

El periodista fue uno de los presentadores más importantes de Mediaset durante mucho tiempo, aunque llegar a este puesto no le resultó nada fácil. Después de anunciar su jubilación, que explicó que llevaba bastantes años renunciando a disfrutar de ciertas experiencias con sus seres queridos porque sus horarios no se lo permitieron.

Ahora tiene oportunidad de hacer todo aquello que le resultaba imposible, así que ha dado un paso adelante y ha iniciado una nueva etapa que no ha dejado indiferente a nadie. Está tan feliz que comparte algunos detalles sobre su nueva vida en su cuenta de Instagram, espacio que cada vez tiene más seguidores.

Pedro Piqueras ha recibido un premio de la Universidad Europea de Madrid. Recordemos que antes de trabajar en televisión fue profesor, de hecho coincidió en un curso con la Reina Letizia. Asegura que la mujer de Felipe VI era una mujer muy curiosa que demostró estar interesada por el periodismo desde el primer momento. Guarda un recuerdo fantástico de ella e insiste en que nada más verla supo que estaba delante de una gran profesional.

El gran momento de Pedro Piqueras

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Mariló Martínez, ha querido dedicarle unas palabras al galardonado: «Nos alegra y nos enorgullece tenerte aquí. Queremos agradecerte tu manera de ejercer la profesión y tu manera de ser». Pedro Piqueras defiende que, a pesar de llevar mucho tiempo trabajando en los medios, todavía se siente cohibido en ciertas situaciones y esa es la razón por la que se ha quedado sin palabras durante unos segundos. Está profundamente orgulloso de que personas tan jóvenes muestren su entusiasmo a la hora de encontrarse con él. «Estoy conmovido, os lo agradezco mucho», ha declarado.

El comunicador ha intercambiado una charla agradable con los alumnos de la Universidad. Le han hecho una entrevista dirigida por el profesor Ignacio Sacaluga y Piqueras ha dado su opinión sobre los temas del momento. Ha insistido en que la polarización que existe en España juega en contra del periodismo. Considera que es lo primero que habría que cambiar para mejorar el rumbo de la profesión. «La polarización política es algo que se crea desde el Parlamento y es artificial. Nos ha costado mucho fabricar esta democracia y que pase esto ahora me da mucha pena», ha comentado al respecto.

Piqueras no ha querido marcharse del citado centro universitario sin dar un consejo a los alumnos. Les ha animado a perseguir sus sueños hasta el final, sin tener en cuenta ningún tipo de agente externo. «El éxito es haber hecho una carrera con montañas y valles. Lo que tengáis que hacer, hacedlo con actitud», ha expresado. «Ese es el verdadero éxito, tener momentos buenos y malos y seguir ahí. Saber superarlos».

Los premios que ha recibido Pedro Piqueras

Durante una charla informal con la Asociación de Prensa de Madrid, Pedro Piqueras habló abiertamente de los premios que había recibido gracias a su recorrido profesional. No obstante, lo único que le parece importante en estos momentos es mirar al futuro con optimismo. Considera que no vale la pena vivir de recuerdos y esa es la razón por la que siempre ha avanzado en el camino correcto. No se ha dejado llevar por los aplausos y su intención ha sido mejorar.

«He tenido premios a lo largo de mi vida. Siempre han sido de esos a los que no te presentas tú, sino que te llegan. Y me han llegado escalonadamente. Mi carrera no ha sido de estar siempre en primera fila. He tenido momentos buenos y también he tenido bajadas, haciendo de todo, hasta pasillos. Pero nunca me he sentido decepcionado por ello», comenta al respecto.

El periodista ha sacrificado muchas cosas para llegar a la cima del éxito, pero para él el éxito no está asociado con el dinero ni con la fama. Considera que es mucho más importante poder haber vivido de su pasión durante tanto tiempo, aunque su agenda privada ha estado condicionada por los horarios de la televisión. «Si no presentaba el Telediario de las nueve en TVE y me tocaba un programa de madrugada, procuraba que saliera lo mejor posible. Hay personas que piensan que una vez que han llegado a un alto estatus, no pueden bajar de ahí. Yo creo que la vida son muchas más cosas».