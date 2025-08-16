El dinero por la herencia de su padre que recibió el hijo de Camilo Sesto: «Tiene un patrimonio…»

El legado del emblemático Camilo Sesto sigue siendo un tema de interés, especialmente en lo que respecta a su hijo Camilo Blanes, quien se ha convertido en heredero de «un patrimonio importante». Ahora se hace llamar Sheila Devil y ha preocupado a muchos por el estilo de vida que lleva. Según ha contado su madre, el dinero que tiene en su poder ha hecho que mucha gente se acerque con malas intenciones.

Camilo Sesto dejó tras de sí una herencia considerable que incluye bienes inmobiliarios, cuentas bancarias y otros activos que lo consolidan como una de las figuras más relevantes de la música. Sheila Devil es la heredera universal de todo ese patrimonio, lo que le otorga un poder económico significativo. Sin embargo, su situación personal ha puesto en tela de juicio cómo manejará la fortuna. No obstante, un conocido espacio de Telecinco asegura que todo está bajo control.

Camilo Blanes (o Sheila Devil, como le llama su nuevo entorno) no está malgastando nada. Luis Pliego, colaborador del programa TardeAR, explica que, a pesar de los escándalos, su patrimonio sigue estando intacto. «No ha perdido nada», aseguró, destacando que Lourdes Ornelas, su madre, sigue siendo la administradora de todos los bienes, supervisando cuidadosamente las cuentas y asegurándose de que nadie más pueda acceder a ellas. Esto incluye la posibilidad de que Sheila podría solicitar un préstamo o hipoteca si así lo deseara, sin que hasta el momento haya hecho uso de esos recursos.

Lourdes Ornelas está muy preocupada

La preocupación de Lourdes Ornelas por la vida de Sheila es constante, sobre todo debido a la peligrosa espiral de autodestrucción en la que se encuentra. Como todo el mundo sabe, ha tenido una vida marcada por la controversia, las malas decisiones y las constantes luchas internas. En un esfuerzo por protegerla y salvaguardar el patrimonio de Camilo Sesto, la mexicana ha tomado medidas drásticas, incluida la supervisión estricta de las cuentas bancarias de su hija, para evitar que los problemas de Sheila afecten a la herencia.

El control de Lourdes se ha intensificado con el paso de los años, ya que Sheila ha protagonizado varios escándalos que han hecho saltar las alarmas. Su última detención fue particularmente preocupante: fue arrestada por posesión de cocaína, un suceso que dejó a su madre devastada y preocupada por el futuro de la joven.

La nueva vida de Camilo Blanes

Uno de los giros más sorprendentes en la vida de Camilín fue su decisión de cambiar de identidad. En 2023 comunicó a su círculo cercano que se identificaba como mujer y que deseaba vivir bajo esa nueva identidad. Este cambio fue un paso importante y comenzó a usar el nombre de Sheila Devil y adoptó una apariencia más femenina, lo que incluyó modificaciones en su estilo de vestir y su peinado. Aunque algunos vieron esto como una decisión impulsiva, todo hace pensar que va en serio.

El estado de Sheila sigue siendo preocupante. A pesar de los esfuerzos de Lourdes por ayudarla, la joven ha continuado su vida en un camino marcado por el desorden, los excesos y una salud deteriorada. La situación ha sido visible en sus redes sociales, donde compartió detalles de su vida, a menudo mostrando un estilo de vida descontrolado, lo que ha generado alarma entre sus familiares y amigos. Su madre ha intentado intervenir en varias ocasiones, pero el comportamiento de Sheila sigue siendo complicado.

Continúan los problemas

Uno de los momentos más críticos para Sheila Devil fue su último problema con la justicia. Después de ser detenida con drogas en su poder, la situación se volvió aún más delicada. Aunque fue puesta en libertad poco después de su arresto, no se sabe con certeza qué hará Sheila en los próximos días. Su comportamiento impredecible ha llevado a su madre a hacer todo lo posible para protegerla, aunque el dolor de ver cómo su hija se destruye a sí misma es palpable.

Aunque Sheila mantiene su patrimonio firme, su futuro es incierto. Si bien la herencia de su padre sigue siendo una fuente de seguridad financiera para ella, es difícil predecir cómo manejará este dinero a medida que pase el tiempo. A pesar de su capacidad para acceder a grandes sumas de dinero, no ha mostrado señales de querer usar su riqueza de manera irresponsable, según informa el periodista Luis Pliego.

El destino de la herencia de Camilo Sesto ha generado muchos debates. Si bien algunos temen que el patrimonio de su padre pueda verse comprometido debido a las circunstancias personales de Sheila, otros creen que su madre, Lourdes, seguirá luchando por mantener la estabilidad financiera de su hija. En cualquier caso, el legado de Camilo Sesto sigue vivo y eso es lo que valoran los fans. De hecho, sus canciones todavía siguen generando unos ingresos estimados en 200.000 euros anuales.