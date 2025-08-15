Susto o muerte

Era la 34ª jornada del campeonato de Segunda División el 9 de mayo de 1971. El Mallorca, que de buenas a primeras había ocupado plaza de descenso, se encaramó a la tercera posición. Aquella tarde en El Plantío, se enfrentaba al Burgos entrenado por el antiguo guardameta de la Real Sociedad Iñaki Eizaguire. Joancho Forneris alineó a Alarcia; Taberner, Sans, Benegas,Puig; Pereda, Gerardo, Cano, Pocholo; Cáceres y Pérez. Un gol de Pocholo recién iniciada la segunda parte igualó al de Mendiolea a los 2 minutos. El empate a 1 obligaba a ganar al líder, el Real Betis, en la jornada siguiente en el Lluis Sitjar. 1-2, no pudo ser. Verdiblancos y burgaleses precedieron al Deportivo en su ascenso; los bermellones, novenos.

En septiembre del mismo año ya desde la primera jornada, empezó mi periplo en la información deportiva sin interrupciones, así que este sábado se pone en marcha la que será mi 54º campeonato de liga cualquiera que haya sido la categoría en la que militara el equipo que hoy dirige Jagoba Arrasate sin que le hayan completado la plantilla a sus órdenes. «Un chiste», concluye con razón en redes sociales el jefe de deportes de Última Hora, donde pasé 20 años, Carlos Montes de Oca, con quien he coincidido en no pocos desplazamientos. Más para llorar que para reír, por supuesto.

Dejémonos de batallitas que el visitante es nada menos que el Barça, del que no podría decir nada que ustedes no sepan. Ni nadie. Bueno, rectifico. Emilio Pérez de Rozas lo conoce casi todo por dentro y por fuera. El técnico local también. Otra cosa es que pueda contrarrestarlo. Sabe que su colega, Hansi Flick, le atacará con cinco delanteros, así que defiende con otros tantos defensas o los medios defensivos tendrán trabajo doble. Pero no tiene más que dos centrales, Valjent y Raillo, los de siempre y a Samu lesionado por excederse en una pachanga frente al Hamburgo. Deberá consultar con la almohada si se la juega con David López o baja a Mascarell, en cuyo caso tiene que salir Antonio Sánchez al lado de Morlanes y en la ayuda de Mateu.

Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, Pedri, Cubarsí. El menor problema es si han logrado o no inscribir a Rashford o que Lewandosky no haya superado todavía la resaca veraniega. Si nos dan a elegir entre susto o muerte, optar por el sobresalto conduce al mismo desenlace, sea por goles o de infarto.

Arbitra un paisano de Gregorio Manzano, José Luis Munuera, añadan Montero sin que se entere el CTA. No me atrevo a decir que es de los mejores dado el mediocre nivel del arbitraje español, pero ya me entienden. La pasada temporada solamente dirigió al Mallorca fuera de Palma (1-2 en Valladolid, 0-1 en Getafe y 0-2 en el Reale Arena). Por el contrario al Barça solo en Montjuic (3-1 al Espanyol, 1-0 al Alavés y 2-3 con el Villarreal). Escarapela FIFA, cumple su novena temporada en Primera y a sus 42 años aún tiene camino por recorrer.