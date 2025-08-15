Trump recibe a Putin sobre una alfombra roja en la base militar de Alaska para abrir la cumbre

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se han saludado con un cálido apretón de manos y una sonrisa en Alaska este viernes 15 de agosto. Los líderes han caminado por la alfombra roja. Trump ha aplaudido al acercarse el presidente ruso, antes de saludarlo con un apretón de manos. Posteriormente, ambos líderes han subido juntos al coche presidencial de Trump, conocido como La Bestia, y han sonreído a las cámaras. Ambos mantendrán conversaciones esta noche, que podrían determinar el curso de la guerra en Ucrania.

Trump y Putin se han reunido en persona este viernes por primera vez en varios años para debatir las medidas necesarias para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump ha ido a recibir a Putin sobre una alfombra roja en la base militar de Alaska para abrir la cumbre, en la que no participa el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski.

En un principio, se había anticipado que iba a ser una reunión cara a cara entre Putin y Trump en Alaska. En cambio, después se confirmó que iba a ser a tres. El presidente estadounidense ha estado acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Dos de los principales asesores del presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirán con él en la reunión con el presidente de EEUU Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov, estarán presentes en la sala en Anchorage, según ha confirmado confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se sentarán frente a sus homólogos estadounidenses, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff.

Inicialmente, estaba previsto que ambos líderes se reunieran individualmente, pero ahora serán Trump y Putin, acompañados por dos asesores.

Los organizadores de la cumbre han planificado de forma cuidadosa el punto de encuentro donde se espera que Donald Trump y Vladímir Putin se saluden.

Un cartel de la marina con la leyenda «Alaska 2025» se ha colocado frente a la zona de prensa en la pista de la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson.

Tras él, se ha extendido una alfombra roja, flanqueada a ambos lados por dos aviones de combate. Se ha visto al personal pasando el aspirador a la alfombra antes del histórico encuentro. Ambos líderes han bajado de sus respectivos aviones antes de caminar por la alfombra.

Los equipos de seguridad de Trump y Putin han llevado el mismo número de agentes y armas.

Si la cumbre en Anchorage (Alaska) tiene éxito, allanará el camino para nuevas conversaciones entre Putin, Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El objetivo es poner fin a más de tres años de combates que se han cobrado decenas de miles de vidas. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha advertido a Putin de «consecuencias muy graves» si no acepta un alto el fuego, incluyendo nuevas sanciones potencialmente severas que incrementarían la presión económica sobre Rusia.

Antes de reunirse con Putin, el presidente estadounidense expresó su confianza en alcanzar un acuerdo en la cumbre de Alaska. Sin embargo, afirmó que «se retiraría» si las negociaciones con Putin no prosperaban.

Este viernes 15 de agosto, antes de la reunión, Zelenski ha instado a Rusia a poner fin a la guerra: «Contamos con Estados Unidos», ha declarado el presidente de Ucrania.

Trump ha partido de Washington hacia Alaska este viernes por la mañana. Trump y Putin tenían marcado en sus respectivas agendas reunirse a las 11:00 horas en Alaska (21:00 horas en España).

Donald Trump ha declarado su deseo de poner fin a los combates provocados por la invasión rusa de 2022. Trump y Putin han hablado por teléfono varias veces desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, pero su relación se ha deteriorado en los últimos meses. Trump se ha mostrado cada vez más impaciente por las evasivas de Putin a trabajar para poner fin a la guerra.

Zelenski y otros líderes europeos han seguido de cerca la reunión de Trump y Putin. Los líderes europeos hablaron con Trump a principios de esta semana para definir los límites de las conversaciones. Trump reconoció que las concesiones territoriales deberán abordarse directamente entre Rusia y Ucrania.

Putin intentará imponer una paz a su medida: quedarse con la zona del Donetsk, Lugansk y Crimea y dividir a Europa. Por ello, Zelenski habló por teléfono este sábado 9 de agosto con los líderes de la Unión Europea para pedirles apoyo frente a Rusia para no tener que ceder el territorio ucraniano que quiere Putin.

Trump afirmó el viernes que existía la «posibilidad» de que Estados Unidos se uniera a Europa para ofrecer garantías de seguridad a Kiev. Antes de la reunión de Alaska, el presidente estadounidense también afirmó creer que Putin quería llegar a un acuerdo, pero reconoció que aún existían varios obstáculos para lograrlo, incluidas las condiciones impuestas por Rusia para el fin de la guerra. «Veremos si logran llegar a un acuerdo, y si lo logran, será fantástico», declaró Trump.