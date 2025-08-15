El ministro de Exteriores ruso Lavrov llega con una camiseta de la URSS a la cumbre de Putin y Trump

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha sido visto con una camiseta con la inscripción «CCCP» (URSS) a su llegada a Alaska este viernes 15 de agosto para la cumbre entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin, en la que se ha excluido al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski. Lavrov forma parte de la delegación rusa que se ha reunido con el presidente de EEUU Donald Trump y otros líderes estadounidenses. La frase «CCCP» es el acrónimo ruso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

En redes sociales, los blogueros rusos han identificado la camiseta de Lavrov con las siglas de la URSS. Han explicado que cuesta 120 dólares y que es de Selsovet, una marca con sede en Cheliábinsk especializada en ropa de «herencia soviética».

«Nunca hacemos predicciones anticipadas», ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov mientras llevaba la camiseta de la URSS. «Tenemos argumentos sólidos, nuestra propia postura, clara y comprensible. La presentaremos aquí», ha resaltado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha visitado un monumento ruso que rinde homenaje a la cooperación de la era soviética con las fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, antes de su reunión en Alaska con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Vladimir Putin, before his meeting with President Trump in Alaska, honors the USA-Soviet alliance during World War II against Germany and the Axis. He laid flowers at the Heroes of ALSIB memorial.

Un video previo a la esperada reunión ha mostrado a Putin depositando flores en el monumento, ubicado en Magadán, Rusia, que conmemora la ruta aérea entre Alaska y Siberia durante la Segunda Guerra Mundial.

Putin también ha hecho otras paradas de camino a su reunión con Trump, incluyendo una planta procesadora de aceite de pescado y un complejo deportivo en Rusia.

El presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin han aterrizado aterrizaron este viernes en Anchorage, Alaska, y han comenzado sus esperadas conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Esta reunión marca la primera vez que los líderes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en persona desde que Putin lanzó su letal invasión de Ucrania hace más de tres años y medio.