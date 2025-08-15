Comprobar Bonoloto: resultado y número premiado hoy, viernes 15 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando en estos instantes el sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 15 de agosto de 2025. En unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Bonoloto hoy.

Los sorteos de la Bonoloto se celebran todos los días de la semana a partir de las 21:30 horas, 20:30 horas si te encuentras en las Islas Canarias.

Cómo jugar a la Bonoloto

Para jugar a la Bonoloto hay que seleccionar al menos 6 números (del 1 al 49) y un reintegro (del 0 al 9) que se genera automáticamente por los Sistemas Centrales de Loterías. Pero esto no es todo porque hay varios métodos para jugar y poder tener más opciones de llevarte el bote:

Apuestas simples: Las apuestas simples son aquellas en las que solo se seleccionan 6 números y se puede jugar hasta 8 apuestas en un mismo boleto.

Apuestas múltiples: Son aquellas apuestas en las que se seleccionan más de seis números -con un máximo de 11- o solamente 5 números por apuesta. En este caso el importe del boleto de Bonoloto variará según las combinaciones marcadas.

El precio de cada apuesta para jugar a la Bonoloto es de 0,50 euros, sin embargo, es necesario jugar al menos 1 euro, por lo que tienes varias opciones: obtener un boleto para un único sorteo con al menos dos apuestas o participar en varios sorteos esa semana.

Funcionamiento del sorteo de la Bonoloto

En cada sorteo de la Bonoloto se extraen de un mismo bombo 6 bolas numeradas entre el 1 y el 49 y serán las que indiquen el número premiado. Posteriormente se extrae una séptima bola que corresponde al número complementario. De otro bombo se extrae una bola (del 0 al 9) que indicará el reintegro que formará la combinación ganadora. En unos minutos podrás comprobar los resultados de la Bonoloto hoy en esta misma página.

Premios de la Bonoloto

En primer lugar, lo que debes saber es que el premio de la Bonoloto depende del bote recaudado en cada apuesta por lo que nunca será el mismo. Una vez aclarado esto pasamos a explicarte cómo funcionan los premios en este sorteo.

Los premios de la Bonoloto tienen varias categorías que te detallamos a continuación:

1ª Categoría (6 aciertos): Te llevarás el premio en caso de haber acertado 6 números del boleto y se reparte a partes iguales entre todos los boletos ganadores.

2ª Categoría (5 aciertos + complementario): Es para aquellos boletos que hayan acertado 5 números y el complementario

3ª Categoría: Se reparte el 12% de la recaudación entre todos los boletos que tengan 5 aciertos.

4ª Categoría: Los ganadores serán aquellos boletos que tengan 4 números que coincidan con la combinación ganadora

5ª Categoría: Se paga con 4 euros por apuesta a aquellos boletos que tengan 3 aciertos

Reintegro: Si aciertas el reintegro te llevas el importe de la apuesta.

Cómo comprar un boleto de la Bonoloto

Para hacerte con tu boleto de la Bonoloto tan solo tienes que ir a administraciones oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o hacerlo a través de la web de la misma. En ambos casos tendrás la opción de elegir tus números (excepto el reintegro), o podrás generar apuestas automáticas.

Qué debes hacer si tu boleto de la Bonoloto está premiado

En caso de tener premio en el sorteo de la Bonoloto hay varios sistemas para cobrarlo.

En caso de que el premio sea inferior a 2.000 euros podrás cobrarlo sin ningún tipo de retención en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de haber adquirido tu boleto para la Bonoloto a través de la web, el dinero se ingresará en tu Lotobolsa y podrás transferirlo directamente a tu cuenta bancaria.

euros podrás cobrarlo sin ningún tipo de retención en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de haber adquirido tu boleto para la a través de la web, el dinero se ingresará en tu Lotobolsa y podrás transferirlo directamente a tu cuenta bancaria. Para aquellos premios superiores a 2.000 euros, el ganador debe ir hasta una de las oficinas bancarias autorizadas por SELAE para obtener su dinero. Allí deberá presentar su boleto y su identificación para poder llevarse su premio. En caso de haber sido muy afortunado y haber obtenido un premio superior a 40.000 euros, debes tener en cuenta que se te pueden aplicar retenciones de impuestos.

En cuanto a la fecha límite para cobrar el premio de un sorteo de la Bonoloto premiado hay un plazo de tres meses a contar desde el mismo día del sorteo. Por lo general, el premio se paga inmediatamente en las administraciones de Lotería y Apuestas del Estado en efectivo. En el caso de los bancos la entrega del dinero también se suele hacer de manera inmediata aunque a través de un cheque o transferencia a una entidad bancaria. Loterías y Apuestas del Estado recuerda que las entidades financieras no pueden cobrar gastos de gestión o comisión por dicha gestión.

En aquellos casos en los que el premio esté sujeto a retenciones, el ganador recibirá el importe neto del premio, al que ya se le habrá restado la parte correspondiente que exige el Ministerio de Hacienda.