Begoña Gómez y Carlos Barrabés: tú por mí, yo por ti (y Pedro Sánchez por medio)

Las piezas encajan: Begoña Gómez se sirve del empresario Carlos Barrabés para impulsar su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense y el empresario Carlos Barrabés se sirve de Begoña Gómez y su condición de mujer del presidente del Gobierno al presentar como mérito para la adjudicación de los contratos públicos a los que aspiraba el hecho de ser «asesor y colaborador» de la cátedra de Transformación Social Competitiva. Tú por mí, yo por ti.

Como publica OKDIARIO, la UTE de Barrabés, Innova Next, acabó haciéndose con un nuevo contrato -que fue formalizado el pasado mes de febrero- por un importe de 339.584,81 euros y licitado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En concreto, se trataba de la prestación de «servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento», financiado con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según el tribunal evaluador, el hecho de que Barrabés apuntara como mérito la condición de Innova Next como «asesora» y «colaboradora» de la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno no fue tenida en cuenta, pero lo cierto es que terminó adjudicándose el contrato, como tantos otros, por unas décimas: 75,81 puntos frente a los 7,50 de su máximo competidor, Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación, pese a que su propuesta económica no fue la mejor valorada, ya que el importe ofertado por Barrabés (280.648,61 euros, sin IVA) era notablemente superior al de Mainfor (199.400 euros). Y, sin embargo, y pese a que en la evaluación se apreciaron algunas deficiencias en el proyecto, terminó por llevarse el gato al agua.

Lo que está perfectamente claro es que Barrabés quiso dejar constancia escrita de su colaboración con la cátedra de Begoña Gómez y así lo hizo notar. Y lo que es obvio es que, pese a ser el proyecto más caro -algo recurrente en otras adjudicaciones-, volvió a ganar por los pelos. ¿Por los pelos de su asesoramiento a la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno?