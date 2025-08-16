El partido que nunca existió

Con una temperatura próxima a los 40 grados y media España que se quema, hay que tener poca cintura para no suspender el espectáculo ígneo y diabólico que precede los partidos que se disputan en Son Moix. El infierno llegaría a continuación entre el gato y el ratón, no hace falta aclarar quién era quién, que no admite análisis alguno sin herir algunas sensibilidades.

Aunque a veces se lean referencias contrarias, no hay honor en ninguna derrota. No lo puede haber cuando al lateral suplente, sin que al comienzo de la liga le hayan buscado sustituto, le marquen el mismo gol que dos veces en la pretemporada, ni que el delantero centro insustituible, Muriqi, le regale el balón al guardameta en la única a impensable oportunidad con todo a su favor.

El caso es que las victorias no siempre son, a su vez, honorables. El Barça podía haber batido al Mallorca sin que los hombres de Arrasate hubieran hecho más que paliar su sumisión sin necesidad de que quien les humillara fuera un árbitro que se sabe de memoria la normativa, pero desconoce cuándo y cómo aplicarla. Si hubiera querido favorecer al campeón no le habría privado de su pequeña gloria. Por el contrario inspiró la piedad del vencedor y permitió al derrotado acariciar un empate parcial sin goles en aras de un esfuerzo sobrehumano dada la temperatura ambiente y la numantina defensa de los nueve supervivientes.

Pero de los tropiezos se aprende. Este encuentro inaugural que impide elaborar sentencias, aclara grandes verdades. Solamente Ortells, el director de fútbol, cree que, sin Maffeo, tiene lateral diestro. Unicamente él está convencido de que Muriqi no necesita competencia en su puesto. Y solamente él se autolimita el mercado al visitar exclusivamente el de cesiones al amparo de las instrucciones de la propiedad y del pobre consuelo que supone el mal de otros muchos.

Todo sea dicho sin discutir las expulsiones ni la evidente superioridad del visitante, aunque esta última ya se sabía.