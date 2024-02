Iker Jiménez contra los delincuentes: «Nos llamaban ‘asustaviejas’ por decir que venían con machetes»

Iker Jiménez ha explotado contra la «impunidad de los delincuentes» en España que «recuerda a la China más despiadada», ha dicho el presentador de Cuarto Milenio (Cuatro) en sus redes sociales. Hablando del asesinato de dos guardias civiles en Barbate y de las agresiones que han sufrido varias mujeres en el metro de Barcelona, el periodista cree que en España, los delincuentes no tienen respeto a la autoridad y creen que sus actos no van a tener consecuencias. «Nos hemos convertido en una sociedad atomizada». Estas declaraciones se unen a una reflexión que hizo el propio Iker en su programa, lamentando que, hoy por hoy, y sobre todo, después de la pandemia, los medios de comunicación han perdido el poder de influir en la gente.

El viernes 9 de febrero una narcolancha arrolló, en el Puerto de Barbate (Cádiz), a una embarcación de la Guardia Civil, asesinando allí mismo a dos agentes y dejando heridos a otros cuatro. Sobre este suceso ha querido reflexionar el periodista Iker Jiménez en un post colgado en la red social X.

El presentador de Mediaset, tras lamentar los hechos, ha lamentado la situación de violencia que se vive actualmente en España y cómo él lo lleva advirtiendo mucho tiempo: “Nos llamaban, desde ciertos periódicos digitales, ‘asustaviejas’ por advertir de que se atacaba con machetes por Madrid y por Barcelona y ese tipo de cosas. Entonces, desgraciadamente, los acontecimientos demuestran que todo tiende, lógicamente, hacia una cuestión: la sensación de impunidad que tiene el delincuente. Yo no digo que el delincuente sea impune en España, digo la sensación que debe tener de que puede actuar con cierta impunidad, sino esto que hemos visto con la narcolancha en Barbate sería increíble con cierto respeto a la autoridad.

Lo de Barbate…y algo más. pic.twitter.com/4Iif0MxQji — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 11, 2024

Iker también ha sacado a coalición los vídeos virales en los se ve a un joven marroquí que sin ningún motivo golpea con saña a todas las mujeres con las que se cruza en una estación del metro de Barcelona. A este respecto, Jiménez se pregunta qué hacer si uno es testigo de este tipo de violencia: “Puedes acabar tú en las vías. Puedes acabar con un navajazo. Puede que nadie te ayude cuando vayas a darle su merecido a este sinvergüenza. Entonces dejas que delante de tí, golpeen, quizá mortalmente. Una de las chicas tenía el tímpano revendado y se podía haber matado con la cabeza en el suelo. ¿Lo dejas hacer? ¿Por qué? Por el miedo, es decir, nos hemos convertido en una sociedad atomizada después de la pandemia, cuyo cambio es mucho más profundo, creo, que el que imaginábamos. Estamos repletos ahora de imágenes que nos recuerdan a la China más despiadada, a esa China donde atropellaban a alguien, nadie se paraba, a esa China donde apalizaban a alguien y nadie miraba. Bueno, pues eso ya está en nuestra sociedad, tenemos impunidad o sensación, mejor dicho, de impunidad de algunos delincuentes, sensación de que esto es jauja para algunos delincuentes, lo sé o no, la sensación que algunos tienen y lo sé, de buena tinta. Se ve que no va a pasar más o menos nada: Es más, que va a haber una parte de la sociedad que poco menos lo va a ver normal.

Iker se lamenta sobre la pérdida de poder de los medios de comunicación

En su último Cuarto milenio, Iker Jiménez, hizo una reflexión sobre los medios de comunicación: «Los poderes fácticos mediáticos, que durante mucho tiempo han configurado la manera de ver la vida de todos nosotros, parece que sus efectos, a veces, no se cumplen”. El conductor de La nave del misterio analizó las campañas que han tenido algunos políticos en los medios de comunicación y cómo estas no han repercutido en la elección de los ciudadanos. Algo que ha ocurrido recientemente en El Salvador.

“Algunos ciudadanos dirán ‘¿a mí qué me cuentan estos medios?. El resultado electoral es que a la gente le da igual lo que digan los medios. La lectura que hago es que, una muestra más de que la influencia ya no es tan importante. Las grandes influencias, que, durante décadas, han influido, ya no influyen tanto. Al señor y a la señora de El Salvador les pasan por encima. La gente ha dejado de oír porque, sobre todo después de la pandemia, se informan por sus propios medios, con errores y aciertos. No digo lo que es bueno o malo, solo señalo, como periodista, el cambio del paradigma”.

Además, el presentador añadió: “El problema es que, algunas grandes compañías, no se han fiado del criterio de usted y han pensado que ellos son los que tienen que escribir la historia y nadie les preguntan por qué tienen esa línea, quién la ¡financia o qué interés tienen”