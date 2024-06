Iker Jiménez, sobre los marroquíes que asesinaron a un hombre en Alicante: «¿Por qué el sistema no nos defiende?»

Iker Jiménez ha hablado del asesinato de un hombre a manos de tres marroquíes en Gata de Gorgos (Alicante) y ha condenado la ineficacia de las leyes y a algunos medios de comunicación. «¿No sé por qué tienen que estar esos tipos ocupas y por qué el sistema no nos defiende? ¿Por qué nadie hace nada?», se pregunta el presentador de Cuarto Milenio, además de criticar la forma en la que la prensa ha dado la noticia por «eliminar la procedencia» de los agresores. Y es que, para Iker: «¿Qué más me da que fueran de Canadá, altos, rubios y ojos azules? Si vienen de una cárcel, si vienen con antecedentes contra las mujeres, si vienen sin control y están en una casa sin ningún tipo, digamos, de conexión con la justicia, como tenemos todos los demás vecinos, me da igual que sean de Canadá, me da igual que sean de Estados Unidos. No es una cuestión de racismo. Me están haciendo comerme esta bola para que me calle. Me da igual que sean de un país u otro».

Una agresión mortal acabó, en la tarde del 22 de junio, con la vida de un vecino de Gata de Gorgos (Alicante). El hombre, de 38 años, murió después de ser golpeado con un bate de béisbol por tres jóvenes de procedencia marroquí.

En sus redes sociales, Iker Jiménez ha publicado un vídeo en el que reflexiona sobre este crimen. En un principio, el presentador de Cuarto Milenio, repasa los hechos: «En Gata de Gorgos, provincia de Alicante, un pueblo muy tranquilo, hay unos individuos que montan bulla, vienen de Marruecos, ocupan una casa y generan tres semanas de terror en el pueblo. Entre ese terror está el acosar a las niñas, el acosar a las jóvenes y a las no tan jóvenes, es decir, a todas las mujeres. No sé qué concepto tendrán estos individuos que tienen además un largo y terrible historial delictivo».

Es entonces cuando Iker pone como ejemplo que debe pensar cualquier «vecino de Gata de Gorgos que lee en la prensa que a un vecino que intentó defender a una niña de 15 años a la cual estaban agrediendo y luego es apaleado hasta la muerte en mitad de la calle, en mitad de la tarde en mitad del pueblo». El periodista continúa alegando que “ Ese vecino, me imagino, que dirá… ¿Esto era progresar? ¿No sé por qué tienen que estar esos tipos ocupas y por qué el sistema no nos defiende? ¿Por qué nadie hace nada? Eso sí, si el vecino se pasa en la linde, multa, si el vecino se pasa el semáforo, multa. Pero hay unos tipos que llevan tres semanas haciendo gala, desde luego, de un desprecio a las mujeres montando bulla, delinquiendo y no pasa nada».

Iker Jiménez también aprovecha para atacar a cierto sector de los medios de comunicación: «Ese vecino de Gata de Gorgos ve la prensa y ve que se elimina la procedencia, que hay una especie de pacto. Algunos valientes lo dicen, la mayoría no. Incluso hay algunos medios que obvian la noticia. No debe ser muy importante que hayan matado a palos a un vecino que había defendido a una muchacha. Este vecino cualquiera de Gata de Gorgos está muy decepcionado con nosotros los periodistas porque se da cuenta de que precisamente esos medios que más inciden ,y con razón, en la defensa de las mujeres, en la defensa de activar un escudo en contra de la violencia contra las mujeres de cualquier edad, son algunos de esos medios y algunos de esos portavoces los que han obviado cualquier referencia».

Pero el presentador de Horizonte no queda ahí y añade que: «A lo mejor el vecino de Gata de Gorgos y yo estoy de acuerdo con él, piensa que no es tanto que sean marroquíes o argelinos, o de Senegal, o de Colombia, o de donde usted quiera, porque ya conoce vecinos que son honrados y que trabajan y que han venido aquí a currar. El vecino quizá no tiene tanto problema con la raza ni mucho menos pero le empieza a molestar que esos medios y también que algunos vecinos le tilden de fascista o de racista, porque ya empieza a sonar eso a carta un poco usada. Pero sabe bien el vecino de Gata de Gorgos que hay otros vecinos que se callan y agachan la cabeza. Pero esos vecinos quizá también tienen hermanas y madres e hijas. Sorprende. ¿Qué es lo que hay que tragar? ¿Cuál es el nuevo diseño sociológico del pueblo?. Por último, el vecino dice: ¿ Qué más me da que fueran de Canadá, altos, rubios y ojos azules? Si vienen de una cárcel, si vienen con antecedentes contra las mujeres, si vienen sin control y están en una casa sin ningún tipo, digamos, de conexión con la justicia, como tenemos todos los demás vecinos, me da igual que sean de Canadá, me da igual que sean de Estados Unidos… Y el vecino piensa: «No es una cuestión de racismo. Me están haciendo comerme esta bola para que me calle. Me da igual que sean de un país u otro». Lo que no puede haber es gente de la cual no sabemos nada sin ningún control».

Los hechos

Los hechos ocurrieron en torno a las 16.30 horas del pasado sábado cuando David Lledós, de 39 años, según fuentes judiciales, se enteró de que en el bar cercano al estudio de tatuajes donde trabajaba en Gata de Gorgos, Alicante, se encontraba el marroquí al que culpaba de acosar y hacerle tocamientos a su mujer. El hombre, que estaba acompañado de otro compatriota marroquí, reaccionó violentamente y golpeó por la espalda con el palo de una azada a David en la cabeza.

A continuación, tras el crimen, el presunto homicida se fue tranquilamente andando hasta un supermercado para hacer la compra. Allí le detuvo la Guardia Civil junto al otro hombre marroquí que le acompañaba, ambos acusados de su presunta implicación en el homicidio. El tercer hombre fue detenido horas después.

La víctima recibió golpes en la cabeza, en el cuello y en el tronco que resultaron mortales, pese a las labores de reanimación practicada, primero, por policías y, después, por el personal de una ambulancia SAMU y un Soporte Vital Básico.