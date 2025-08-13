El reboot de ‘Rambo’ ya tiene a un nuevo protagonista: la franquicia aparta a Sylvester Stallone

En poco más de año y medio, Sylvester Stallone ha sido apartado de dos de las franquicias que han definido su carrera. Por un lado, las luchas internas con Irwin Winkler, le condenaron al ostracismo en el spin-off de Rocky, Creed III. Y por otro, la saga de Rambo ya tiene a un nuevo y joven protagonista para su reinicio. ahora, el reto de dicho reboot será el de lograr un complejo maridaje: respetar la esencia del material original y adecuar el mismo a una audiencia actual. Todo ello sin contar con el apoyo del rostro del soldado prístino que protagonizó hasta cinco entregas de la propiedad intelectual.

Según ha confirmado el sello Millennium Media, Rambo ha encontrado a su nuevo protagonista en Noah Centineo. Actor norteamericano de 29 años que participó en Black Adam y que ha formado parte del casting de varios títulos destacables, como Dream Scenario, Warfare o la serie de Netflix, El nuevo empleado. Sin una sinopsis oficial confirmada, sí sabemos que la cinta bebe de un proyecto planteado años atrás, narrando los orígenes del traumatizado militar con la Guerra de Vietnam como escenario principal y por tanto, situándonos antes de los sucesos vistos en Rambo: First Blood (en España, la traducimos como Acorralado). Así pues y a modo de precuela, veremos el crecimiento y adiestramiento como máquina de matar de John Rambo y cómo la guerra, la muerte y la tortura moldearon su carácter, hasta ser el personaje que conocemos a día de hoy. Será la primera vez en la que «Sly» no esté implicado en una entrega de la franquicia, buscando por parte de los productores ejecutivos, ampliar el espectro de una audiencia joven que acepte el relevo de la IP nacida bajo la novela de David Morell.

‘Rambo’: el reto del nuevo protagonista

Encontramos implicados en la producción de Rambo a los escritores que ya colaboraron con el nuevo protagonista a través Black Adam, Rory Haines y Sohrab Noshirvani. A su vez, estos ya fueron los responsables de adaptar al libreto de The Mauritanian, donde ya exploraron elementos temáticos derivados de la tortura para el filme dirigido por Kevin Macdonald.

En el campo de la acción, la experiencia de Centineo se sustenta a la también anteriormente mencionada Warfare, donde encarnó a uno de los Navy SEAL del relato dirigido por Alex Garland y Ray Mendoza. Aunque claro está, las tácticas modernas, movimientos y forma de empuñar un arma tendrán entre nada y muy poco que ver con la representación de un joven soldado superviviente del Viet Cong.

La dirección corre a cargo del finlandés Jalmari Helander, responsable de la aplaudida Sisu. Otro trabajo bélico ubicado en la Segunda Guerra Mundial que, repleto de acción, bien puede ser una prueba definitiva de la sobrada preparación de Helander para asumir el reto fílmico de prolongar la leyenda y legado de Rambo. Lionsgate será la distribuidora oficial de un rodaje cuyo inicio, pretende arrancar en Tailandia a principios de 2026.

Noah Centineo es el «mayor fan»

Ante la noticia dada por medios como Deadline, Rambo tiene a un nuevo protagonista realmente entusiasmado con la oportunidad: «He sido el mayor fan de Rambo desde los 11 años. Es surrealista poder hacer mi propia película de Rambo. La cadena de acontecimientos que me ha llevado hasta aquí hace que, de una manera fantástica, toda mi infancia cobre sentido. No puedo esperar para devolver al mayor héroe de acción a la gran pantalla, donde pertenece», expresaba un emocionado Centineo.

La precuela de Rambo está pensada para estrenarse en 2027. Antes, Centineo será Ken Masters en la nueva adaptación del videojuego Street Fighter.