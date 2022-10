Las «dolorosas» primeras críticas de ‘Black Adam’: «es un desastre con capa»

Black Adam era el proyecto más esperado de este año de DC, pero por lo que trasmiten las primeras críticas, la historia origen del superpoderoso villano no ha convencido nada a la prensa especializada internacional. Todo ello a pesar de la reciente expectación generada por La roca, que venía a sugerir que Henry Cavill volvería a enfundarse la capa de Superman, respondiendo de esta forma a las enérgicas peticiones de los fans. Desgraciadamente, contentar al público, supeditando tu creatividad y trabajo únicamente a ello no suele traducirse normalmente en unos resultados finales positivos. Black Adam no ha sido una excepción. Esto es lo que aseguran los principales medios que ya han podido verla:

✍️ "Pierce Brosnan's dignified clairvoyant is one saving grace in a movie that sees the ex-Rock's anti-hero kill almost everyone he encounters" https://t.co/kMKN8nhoiP — The Telegraph (@Telegraph) October 19, 2022

Tim Robey de The Telegraph hace hincapié valorando positivamente el papel de Pierce Brosnan, sin embargo destaca la poca relevancia que tendrá dentro de su propio género: “Pierce Brosnan es lo mejor de una película donde el antihéroe de The Rock mata prácticamente todo lo que encuentra (…) tiene ritmo, explosiones y la olvidarás mañana”. No obstante hay algunas voces como la de Rachel LaBonte en ScreenRant que sí que han querido poner en valor el papel del intérprete. “Aunque la trama es repetitiva y los personajes poco convincentes, Black Adam se ve potenciada por la interpretación de Johnson”.

Una de las más duras opiniones ha sido la del medio SlashFilm, firmada por Witney Seibold. En ella, la crítico habla de la pretensión de ser una película de verdad, peor que la media del género de superhéroes. “Tan irreflexiva y rancia como el resto del horrible catálogo de DC Comics”, sentenciaba por otro lado el New York Post.

For years, Dwayne Johnson dreamed of making a #BlackAdam movie. Judging from what's happening onscreen, his dream deserves better, and so do you. Our review. https://t.co/o97uwBhTZa — Rolling Stone (@RollingStone) October 19, 2022

Por último, David Fear de la revista Rolling Stone infería en que a la cinta le falta nivel incluso para el paupérrimo estilo al que nos tiene acostumbrados DC: “Como un vehículo de estrella para The Rock es simplemente aburrido. El problema está en todo lo que ocurre a su alrededor. Incluso para los dudosos estándares del DCEU, es un desastre con capa”.

Black Adam se estrenará el próximo viernes 21 en cines y en teoría iniciará una nueva etapa en el mundo audiovisual de la compañía. Gracias a la presencia de Johnson, seguramente no tenga ningún problema en la recaudación mundial, pero las expectativas de calidad sobre el futuro de los superhéroes de la compañía vuelve a caer en una dinámica de críticas negativas nada más nacer e proyecto. Una situación que no augura nada bueno.