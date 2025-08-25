Acaba de llegar a Prime Video y es una obra maestra: la dura película de Antonio Banderas que tienes que ver

Javier Bardem, Luis Tosar, José Coronado, Javier Gutiérrez…en los últimos años el cine español ha vivido un auge de madurez interpretativa considerable. Pero por mucho que pasen los años y aunque el más joven del clan Bardem haya conquistado la alfombra roja de Hollywood, muchos años antes, la industria patria tuvo un fenómeno actoral que representó a España en el cine norteamericano, exportando el arquetipo de conquistador y galán y, compartiendo pantalla con los intérpretes más relevantes de la meca del cine, como Brad Pitt, Tom Cruise o Sylvester Stallone. Ahora, Prime Video estrena una de sus películas más desconocidas: El protector, un thriller de acción criminal en el que Antonio Banderas da vida a un asesino de la mafia.

Partiendo de una obra de Peter llif (Le llaman Bodhi) que él mismo adaptó al campo del guion, El protector se estrenó en 2022. El mismo año en el que el malagueño volvió a poner voz al felino más famoso del celuloide en El gato con botas: El último deseo. Porque a raíz de su nominación al Oscar por Dolor y gloria, Banderas está viviendo una especie de segunda vida dorada dentro del sistema de entretenimiento estadounidense. Tanto que recientemente ha compartido pantalla con Nicole Kidman en Babygirl y aparecerá en el biopic del célebre chef, Anthony Bourdain.

¿De qué trata ‘El protector’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Cuda es un sicario de la mafia de Miami que debe sacrificarlo todo para salvar a una joven que se ha juntado con quién no debía; la jefa de la organización criminal para la que él trabaja. Obligado a sacar sus contactos a flote y a utilizar sus recursos menos íntegros, Cuda deberá salvar a la chica y paralelamente resolver todos sus problemas».

Sólo disponible en Prime Video, además de Antonio Banderas, El protector reúne en el reparto principal a Kate Boswirth (Superman Returns: El regreso), Mojean Aria (Reminiscencia), Zolee Griggs (Bit), Alexis Ran (Landman: Un negocio en crudo) y Natalie Burn (Black Adam), entre otros.

Prime Video y Antonio Banderas

Prime Video tiene miles de películas en su catálogo y como era de esperar, en muchas de ellas aparece Antonio Banderas. Algo nada extraño, teniendo en cuenta que la trayectoria del actor se remonta a a principios de los 80, cuando debutó en un pequeño papel en Laberinto de pasiones de Pedro Almodóvar.

Con opción de alquiler o compra en el servicio de streaming encontramos algunos de sus recientes papeles, como Indiana Jones y el dial del destino o Uncharted y grandes clásicos de su filmografía a la altura de Filadelfia, La máscara del Zorro, Desperado. Con la suscripción a la plataforma de la empresa fundada por Jeff Bezos, los fans del la estrella de 65 años tienen la posibilidad de disfrutar de otras cintas como Actos de venganza, Mariposa negra o Competencia oficial.

Con una hora y media de duración, El protector es una opción fantástica para los amantes del cine de acción. Una pequeña «obra maestra» de ese registro autocomplaciente con planteamientos ligeros e historias que funcionan como esos placeres culpables que no nos gusta reconocer abiertamente.