Sylvester Stallone cumple años y ésta es la mejor actuación de su carrera: un thriller policial magnífico

Sylvester Stallone cumple hoy 79 años, siendo todavía un icono del cine de acción hollywoodiense. «Sly» no está ni mucho menos retirado y aunque ya no maneja la actividad otrora que lo encumbró como un actor de referencia para la industria, todavía no ha abandonado la profesión. Recientemente adaptó el guion de A Working Man (2025) y participó en thrillers de acción menores como Armor (2024) y Doble espionaje (2025). Eso sí, los estudios ya no cuentan con él para el seguimiento de sus dos principales franquicias, Rocky y Rambo. Algo habitual en cualquier reboot que quiera reiniciar ambas IP, por muy prominente que haya sido su rostro en las dos sagas a lo largo de la historia del celuloide. Sin embargo, Stallone es un actor que ya demostró ser más que un héroe del género a pesar de la predominancia de ese estigma en su carrera. Por eso y aprovechando su aniversario, no queremos dejar pasar la ocasión de poner en valor a Copland (1997), la mejor actuación del neoyorquino.

Existen pocas historias de superación y resiliencia en la industria como la de Stallone. Ya en su nacimiento, las complicaciones durante el parto a la utilización un par de fórceps que terminaron provocando una parálisis en la parte izquierda de su rostro. Una condición nada estimulante para un futuro actor el cual tendría incluso que participar en una película pornográfica para pagarse sus clases de interpretación, después de vivir en la calle algunos días. Tras escribir y protagonizar Rocky (1976), filme que terminaría coronándose en los Oscar de 1977, la estrella ocuparía todos los ojos de los grandes estudios y ya nunca volvería a pasar por esos apuros económicos. No obstante, la sombra de su mal desempeño como intérprete siempre le persiguió. Y no es que en la actualidad se le tenga en alta estima dentro de la disciplina, pero a finales de los 90 demostró compartiendo pantalla con leyendas de la talla de Harvey Keitel o Robert De Niro, que si le daban un personaje potente, él también podía bordarlo. El resultado no fue otro que la redención de su figura, permitiendo que la audiencia lo viese con otros ojos. Reivindicar Copland es una obligación para todo fan de Stallone así que a continuación, repasamos las vicisitudes de la cinta que supuso el segundo trabajo como director de James Mangold.

¿De qué trata ‘Copland’?

La sinopsis oficial de Copland: «Babitch es un policía de Nueva York que conduce de noche de vuelta a casa, cuando de repente es atacado por dos individuos. En el conflicto termina apuntándoles con una pistola con la que termina matándolos. Con la llegada de los policías, se comprueba que los asaltantes no iban armados. Por lo que el caso, bajo jurisdicción del sherriff Freddy Heflin, termina en manos de una agente de asuntos internos».

Acompañando a Stallone, Keitel y De Niro, la ficción que tuvo un guion original del propio Mangold contó con la presencia de Ray Liotta (Uno de los nuestros), Peter Berg (Collateral), Janeane Garofalo (Seinfeld), Robert Patrick (Terminator 2: El juicio final), Michael Rapaport (Prision Break), John Spencer (La roca) y Noah Emmerich (El show de Truman), entre otros.

Mangold venía dos años antes de demostrar su talento como hombre de estudio con Heavy (1995), el primer papel protagónico para Liv Tyler. Su salto como director a tener en cuenta llegaría un poco más tarde, con Inocencia interrumpida (1999), Identidad (2003) y En la cuerda floja (2005). Mangold siempre ha sido un gran director de actores capaz de firmar Logan (2017), una de las mejores películas de la historia del cine de superhéroes. Tras ellas, el cineasta norteamericano entró en el aparato comercial del Hollywood con grandes superproducciones con cierta presencia en los Oscar. Ahí están Le Mans ’66 (2019) y A Complete Unknown (2024). En el futuro será el responsable de Star Wars: Dawn of the Jedi, la precuela prístina de la saga que indagará sobre el origen del primer Jedi.

Copland no tuvo repercusión como para entrar en la lista de las nominaciones del circuito final de premios de su año, pero es un trabajo a reivindicar de un Stallone que engordó 20 kilos para su papel. Sin nominación a la estatuilla ni al Globo de Oro, el actor tuvo que contentarse con la máxima distinción interpretativa en el Festival de Cine de Estocolmo.

La mejor actuación de Sylvester Stallone

Fuera de sus sagas predilectas, Sylvester Stallone tuvo producciones y actuaciones reseñables a la altura de Evasión o victoria (1981) o F.I.S.T.: Símbolo de fuerza (1978), pero ninguna de ellas logró ser una performance a la altura del papel del jefe bonachón de policía al que interpretó en Copland. Su segunda nominación a mejor actor llegaría no obstante, volviendo a su papel de Rocky Balboa en el spin-off, Creed. La leyenda de Rocky (2015).

Desgraciadamente, Copland no se encuentra de forma gratuita en ninguna plataforma de streaming. Para verla debemos acceder a ella vía alquiler o compra en Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Amazon a un precio de 3,99€.