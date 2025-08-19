‘Honeymoon with Harry’: los creadores de ‘Crazy Stupid Love’ ya tienen una nueva comedia en camino

Los fans de Crazy Stupid Love-una de las comedias más divertidas del siglo XXI-están de enhorabuena. Pues el equipo responsable de la cinta protagonizada por Steve Carrell, ya tiene un nuevo proyecto entre manos: Honeymoon with Harry. Una historia basada en una novela inédita de Bart Baker que Hollywood lleva intentando adaptar más de dos décadas. Y ahora tras la compra de los derechos por parte de Amazon MGM, parece que el título emerge de nuevo bajo el amparo creativo del dúo de directores Glenn Ficarra y John Requa y, a través del guion adaptado por Dan Fogelman. Conformando así, un trío creativo que no trabajaba junto desde la exitosa historia de amor convertida hoy en un clásico de culto para toda una generación. Pero lo mejor es que Ficarra, Requa y Fogelman tendrán de nuevo un elenco inmejorable, esta vez protagonizado por Jake Gyllenhaal y Kevin Costner.

El punto de partida de Honeymoon with Harry eso sí, posee un argumento bastante más dramático que lo que pudimos ver en Crazy Stupid Love. Ya que la historia nos sitúa en la piel de un hombre que decide irse de luna de miel con su futuro suegro, tras la repentina muerte de su prometida dos días antes de la boda. Un escenario y trasfondo profundamente trágico que se complementará con la insólita visión de yerno y suegro en un viaje paradisíaco, al más puro estilo del contraste tonal tragicómico de la filmografía de Alexander Payne. Honeymoon with Harry lleva en desarrollo desde 2004, cuando iba a ser un proyecto de New Line Cinema con un primer borrador escrito por el ganador del Oscar, Paul Haggis. Aquella versión iba a contar con la participación de Vince Vaughn y Jack Nicholson como protagonistas. Más tarde en 2015, con Fogelman incorporado ya al campo del libreto, a la producción estuvo a punto de estar liderada interpretativamente por Robert De Niro y Bradley Cooper. Por último, Nick Cassavetes fue designado como nuevo director en 2017 y ahora, el futuro del filme ha caído en las manos de una pareja de cineastas y un guionista que ya han demostrado su nivel y experiencia dentro del género.

Gyllenhaal y Costner: yerno y suegro

El fichaje de Gyllenhaal para Honeymoon with Harry nace seguramente de la buena relación entre el nominado al Oscar y la Amazon MGM, después del éxito logrado con el remake de Road House. El estudio ya prepara una continuación que enfrentará a Dave Bautista, mientras todavía celebra en parte, su nominación al Emmy por la miniserie Presunto inocente. Esta nueva apuesta de los creadores de Crazy Stupid Love reunirá a Gyllenhaal y a Costner por primera vez.

Por su parte, la carrera del ganador de dos premios de la Academia por Bailando con lobos ha sido recientemente, una noria de emociones. Por un lado por el fracaso sideral de su western Horizon: An American Saga y por otro, por los halagos recibidos gracias a la serie Yellowstone y las brillantes cintas, El arte de vivir bajo la lluvia y Uno de nosotros.

Los creadores de ‘Crazy Stupid Love’

El nuevo encuentro de la pluma de Fogelman y del talento tras las cámaras de Ficarra y Requa representa una estimulante noticia para todos los fans del género. Fogelman es el creador de la estimable This is Us y del guion de historias de Disney como Cars, Bolt o Enredados. Minetras que Ficarra y Requa nos han regalado títulos nada desdeñables, a la altura de Phillip Morris ¡Te quiero! y creado series como Rabbit Hole.