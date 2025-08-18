Universal recupera la mejor saga de espías de los 2000: cambió el cine de acción en Hollywood

El cine de acción se ha transformado en la última década. Y de ello tiene buena culpa el impacto de la franquicia John Wick. Las tomas largas sin cortes del director Chad Stahelski, las perfectas coreografías de los especialistas y la apuesta por la creatividad y la brutalidad representan ahora mismo, requisitos indispensables de un género que se rige por el acercamiento al realismo y la huida de los montajes secuenciales «a golpe de corte». Pero incluso el fenómeno de títulos protagonizados por Keanu Reeves tiene un antecedente referencial que cambió en su momento Hollywood. Nos referimos por supuesto, a la adaptación de las novelas de Robert Ludlum: las películas de Jason Bourne. La mejor saga de espías que ha vuelto recientemente a la biblioteca de propiedades intelectuales de Universal Pictures.

Con cinco largometrajes publicados, la pentalogía de Bourne es una IP más que consolidada en el aparato comercial de Hollywood, acumulando en el box office de la cartelera mundial más de 1.600 millones de dólares. Por eso, no es de extrañar que cuando la agencia WME puso de nuevo los derechos comerciales de la obra de Ludlum a la venta, la puja acabó convirtiéndose en una lucha titánica de varias majors y estudios. Entre estos, se encontraban por ejemplo, nombres a la altura de Netflix o Apple. Sin embargo y, a pesar de haber perdido anteriormente la exclusividad para continuar narrando las aventuras de la mejor saga de espías moderna, Universal ha vuelto ha poner la mayor cifra encima de la mesa para recuperar al agente amnésico e imparable del enigmático proyecto Treadstone. Eso sí, según revelan los medios estadounidenses, el nuevo acuerdo no incluye la representación de los libros del autor.

La mejor saga de espías vuelve

No se han especificado las cifras finales del trato, pero Universal finalmente se ha impuesto frente a otras ofertas millonarias. Desde la marca, el anuncio del acuerdo se ha expresado en clave de victoria por parte de Peter Cramer, presidente de la compañía.

«Desde su debut en 2002, la icónica franquicia Bourne ha transformado el género del espionaje con películas revolucionarias que marcan nuevos estándares para la acción cinematográfica. Nos entusiasma seguir expandiendo el universo Bourne hacia el futuro con nuevas y emocionantes historias para el público global», señalaba Cramer en un comunicado recogido por Deadline.

Por su parte, Jeffrey Weiner-albacea de Ludlum y director ejecutivo de Captivate Entertainment-también quiso mostrar el entusiasmo del nuevo trato comercial: «Estamos deseando colaborar con el equipo de Universal para expandir la franquicia Bourne a las diversas plataformas de Universal».

La futura nueva película

Por supuesto, al recuperar los derechos de explotación audiovisuales del personaje y de su universo, la productora y distribuidora ya piensa en el desarrollo de una nueva película. Una que podría tener al frente al ganador del Oscar, Edward Berger (Cónclave). Aunque se desconoce por el momento la participación de su protagonista original, Matt Damon.

La historia del personaje nos pone en la piel de un hombre rescatado en alta mar por la tripulación de un barco pesquero. Desconociendo su pasado, poco a poco va descubriendo a través de sus habilidades que no es un hombre común y que deberá navegar en sus orígenes para descubrir quién es y sobre todo, encontrar a los artífices de la carrera contrarreloj por sobrevivir en la que se encuentra inmerso.

Damon estuvo presente en El caso Bourne, El mito Bourne, El ultimátum de Bourne y Jason Bourne. En 2012, Jeremy Renner protagonizó el spin-off, El legado de Bourne.