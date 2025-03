Es la película de espías más realista la historia: un thriller de 2 horas tan adictivo como complejo

Como en todo fenómeno y formato artístico, el cine tiene a sus títulos capitales dentro de los diferentes géneros. De este modo, si por ejemplo uno piensa en una retahíla de historias de terror, sería complicado que no surgiesen nombres de la talla de El exorcista o Psicosis, al igual que parece improbable hablar de la temática del campo de las aventuras sin mencionar a Harrison Ford e Indiana Jones. Sin embargo, en otras tipologías narrativas resulta bastante complicado coronar a un solo proyecto. Entre otras cosas, por el desconocimiento general o porque algunos de los mayores referentes no poseen la fama que sí tienen otras cintas más conocidas. Y ese es precisamente el caso de la película de espías que queremos recomendar hoy: la brutal y realista El topo.

Cómo no, para logra crear una pieza audiovisual de la impronta y magnetismo de El topo, los antecedentes deben ser o un gran guion original o el material de un maestro que conozca a la perfección todos los entresijos y particularidades del escalón particular de la taxonomía de dicha rama literaria. Por suerte para el largometraje que prescribimos estamos ante la segunda opción. El topo adapta la novela homónima de John Le Carré, el rey del género cuyos relatos se han trasladado a las salas bajo obras de la trascendencia de El espía que surgió del frío o Llamada para un muerto. Pero el talento del escritor británico también ha nutrido a la pequeña pantalla, a través de series recientes como El infiltrado o La chica del tambor. Aunque de momento, el mayor legado cinematográfico de su pluma es la mejor película de espías que podemos encontrar actualmente en el streaming.

Por supuesto, además de partir de una base creativa tan sólida, El topo cuenta con una mirada autoral tras las cámaras de gran prestigio dentro del cine europeo. Nos referimos al sueco Tomas Alfredson, responsable de la magnífica Déjame entrar y que en realidad, no volvió a firmar un producto de este nivel y repercusión en la industria desde su versión de la historia de Le Carré. El filme contó aparte con la composición musical del español Alberto Iglesias, quien obtendría su tercera nominación al Oscar por su trabajo y con el desempeño fotográfico del suizo Hoyte van Hoytema, quien si salió premiado en la alfombra roja años después, gracias al apartado visual de la reciente Oppenheimer. No obstante, la mejor película de espías no sería posible sin el desempeño de un elenco brillante. El cual eleva la construcción de unos personajes inolvidables que esconden todo un submundo interior repleto de dobles intenciones, engaños e intrincadas conspiraciones que son pura tensión y desconcierto.

‘El topo’: un reparto de lujo

La sinopsis oficial de El topo es la siguiente: «Años 70, en plena guerra fría. El fracaso de una misión especial en Hungría provoca un cambio en la cúpula de los servicios secretos británicos. Uno de los defenestrados es el agente George Smiley. Sin embargo, cuando ya se había hecho a la idea de retirarse, le encargan una nueva misión. pues se sospecha que hay un «topo» infiltrado en la cúpula del Servicio y sólo alguien de fuera puede averiguar quién es. Con la ayuda de otros agentes jubilados, Smiley irá recabando información y encajando las piezas necesarias para descubrir al traidor».

Como ya hemos adelantado, la producción anglosajona no escatimó en la selección de un casting en el que Gary Oldman brilla con la discreción que sólo los grandes intérpretes saben acuñar en sus roles. Pero claro, si comenzamos a repasar al resto de implicados nos encontramos de lleno con figuras de la trascendencia de Colin Firth, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, John Hurt, Toby Jones, Stephen Graham, Ciarán Hinds y el por aquel entonces aún desconocido Tom Hardy.

La película de espías más realista

Nominada a tres premios de la Academia (mejor banda sonora, guion adaptado y actor principal para Oldman), El topo alcanzó la excelencia unánime de la crítica en una alfombra roja nada justa con una obra que, como el mejor de los vinos, ha envejecido especialmente bien.

Alejándose de cualquier tópico que podamos encontrar en sagas como James Bond u otros blockbusters comerciales, la sobriedad impregnada por Alfredson casa a la perfección con el minimalismo y esencia espiritual de Le Carré, dentro de un mundo en el que todo es una estrategia y donde cualquier explosión o disparo podría silenciarse ante la dialéctica brillante de sus protagonistas.

¿En qué plataforma está disponible?

Con poco más de dos horas de duración, El topo está disponible actualmente en la plataforma de Prime Video y en FlixOlé. Igualmente, existe la opción de alquiler o compra en Google play y Rakuten TV.