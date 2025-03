¿Cuándo podremos ver ‘Un lugar tranquilo 3’? Éste es el principal motivo de su retraso

Paramount Pictures no quiere postergar demasiado la llegada a los cines de Un lugar tranquilo 3. No es de extrañar, pues en un mundo lleno de secuelas, reboots y remakes, este thriller de terror postapocalíptico es una de las pocas propiedades intelectuales recientes que han logrado construir un positivo legado comercial y crítico. Con un presupuesto de 17 millones de dólares, la cinta original logró una taquilla de 340 millones y su secuela, consiguió otros meritorios 297 millones de dólares en una taquilla muy debilitada por la pandemia del COVID-19. Por ello, sorprende que después de un lustro, todavía no hayamos tenido un cierre para la aplaudida IP. Su continuación por supuesto, no corre peligro. Pero el problema reside principalmente en la persona que debe volver a sentarse tras las cámaras: John Krasinski.

Los fans pueden estar todavía, ciertamente anestesiados en su expectación. Pues, aunque no vayamos a ver estrenada Un lugar tranquilo 3 hasta dentro de bastante, al menos pudieron disfrutar el año pasado de la proyección de la precuela, Un lugar tranquilo: Día 1. Una expansión del universo creado por Krasinski, Scott Beck y Bryan Woods que retrataba con nuevos personajes, cómo fue la invasión extraterrestre en la ruidosa ciudad de Nueva York. No obstante, ni siquiera el cambio de personajes ni el cambio de director consiguieron quebrar la tendencia en auge del proyecto, aunando otros 261 millones de dólares para las arcas de la major. Todo ello en el contexto de una cartelera veraniega que comenzó terriblemente mal para las salas. La prensa especializada volvió a aplaudir la creatividad del equipo y la capacidad de llevar a la saga a un terreno más cercano a la acción, diferenciándose de sus dos predecesoras bajo un título que terminaría dirigiendo Michael Sarnoski, el cineasta que tres años antes había debutado con la fantástica Pig. Ahora, se espera que el seguimiento de la familia Abbot vuelva a tener a Krasinski como narrador audiovisual, a pesar de lo apretada que es su agenda según acaba de revelar uno de los principales productores de la franquicia.

Sin prisa con ‘Un lugar tranquilo 3’

Las películas de Un lugar tranquilo se han convertido en las historias más célebres del género del horror en la última década. El retrato de una invasión extraterrestre donde las terroríficas criaturas se guían por el más leve sonido. Por ello, los supervivientes deben intentar sobrevivir en el mundo sin causar ni un ápice de ruido, porque hasta el crujido de una rama podría suponer la muerte.

Un lugar tranquilo 3 está oficialmente en desarrollo, pero según el productor Bard Fuller, la idea es la de esperar a que sea el propio Krasinski el que retome los mandos de la trama de la que fue su tercer largometraje como realizador.

«Estamos empezando a darle forma ahora mismo. Ya sabes, cuando hicimos la primera, John (Krasinski) no tenía mucho que hacer. Acababa de salir de The Office y quería ser director», le explicaba Fuller al medio The Direct en SXSW. Tras ello, el productor explicó que el gran motivo tras el retraso de Un lugar tranquilo 3 era lo solicitado que se encontraba Krasinski. Pero espera que regrese a la saga en cuanto termine su último proyecto:

«Ahora está muy solicitado y es difícil conseguirlo…está haciendo una película ahora, así que tan pronto como la termine, espero que centre su atención en Un lugar tranquilo 3. Todos queremos terminar esa trilogía, y tengo la esperanza de que haya aún más películas de Un lugar tranquilo más allá de esa».

Inicialmente, Deadline informó de que el filme tendría una fecha de lanzamiento para 2025. Sin embargo, ese plan finalmente se abandonó a favor del desarrollo de la precuela en la que se convertiría finalmente Un lugar tranquilo: Día 1.

No sin John Krasinski

La presencia de Krasinski es fundamental para el equipo ejecutivo, pero también para el elenco. Emily Blunt, actual protagonista de la franquicia y mujer del director, ya aseguró que no volvería con una tercera parte si otro director fuese el que se encargase del guion del cierre de la trilogía.

Krasinski estrenó el año pasado la comedia familiar Amigos imaginarios y actualmente, se encuentra rodando como actor Fountain Of Youth, la ultima cinta de Guy Ritchie. Se desconoce una fecha oficial para la llegada de En un lugar tranquilo 3, aunque lo más seguro es que no la podamos ver hasta al menos, 2027.