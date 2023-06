HBO nos deja sin palabras con la miniserie de terror que no te va a dejar cerrar los ojos

Las series postapocalípticas como The Last of Us, Sweet Tooth: Niño Ciervo o Raised by Wolves están de moda y son las preferidas de muchos de los usuarios de las plataformas de streaming. Una de las series que lleva dos años sorprendiendo a los usuarios de HBO Max es Estación Once.

Estación Once es una original serie en la que se cuentan las historias de los supervivientes a una terrible gripe que está inspirada en la novela homónima de Emily St. John Mandel publicada en 2014, para muchos una premonición de la pandemia. Una serie que consta de diez episodios y comenzó a rodarse antes de la pandemia del coronavirus y luego tuvo que ir adaptándose a la paralización de la industria audiovisual.

Una saga postapocalíptica

Esta serie es considerada para muchos de los usuarios de HBO Max como una de las mejores de la plataforma de streaming. Una saga postapocalíptica que abarca múltiples líneas temporales. Según la sinopsis de HBO: “Cuenta las historias de los supervivientes de una gripe devastadora mientras intentan reconstruir y reimaginar el mundo de nuevo conservando lo mejor de lo que se ha perdido».

En esta serie la epidemia de gripe paraliza al mundo y los superviviente se ven obligados a cruzar la región estadounidense de los Grandes Lagos después de que el virus haya con la mayor parte de la sociedad. Los supervivientes de este virus mortal tendrán que volver a reconstruir y reimaginar el mundo de nuevo.

La protagonista de Estación Once es Kristen, una joven de Chicago que le gustaba actuar en el teatro de niña. El día en que comenzó a extenderse la pandemia, ella estaba presente cuando un famoso actor murió en el escenario de un infarto. La serie va contando su vida y relacionándola con otros personajes del pasado y del futuro.

El reparto de Estación Once

La protagonista de la serie es la actriz y modelo canadiense Mackenzie Davis, a la que hemos visto en producciones como Breathe In, That Awkward Moment y What If. También destaca la participación del conocido actor Gael García Bernal. Además en el reparto de la serie están los actores Himesh Patel, Daniel Zovatto, David Wilmot, Matilda Lawler, Philippine Velge, Nabhaan Rizwan, Lori Petty y Danielle Deadwyler, entre otros.

La serie Estación cero puede ser una buena opción para los que están buscando otra serie de suspense de calidad ambientada en un original mundo postapocalíptico. En suma, se puede decir que Estación Once es una de las series que merece la pena ver.