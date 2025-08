Todo el mundo pensaba que iba a ser un éxito, pero Netflix acaba de cancelar esta serie de Schwarzenegger y no hay vuelta atrás

Aunque este año las noticias sobre cancelaciones de series de Netflix no son demasiadas, nos ha sorprendido el anuncio de que se eliminará de su catálogo la serie FUBAR. Por ahora solo se habían cancelado The Recruit, Pulse y La Residencia (The Residence). Esta serie de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger que se estrenó en 2023 y que, aunque parecía que se iba a comer el mundo, fue un desastre total. Hay que aclarar que la primera temporada sí funcionó y logró 12,6 millones de visionados en su primera semana, pero la segunda entrega no llegó a los 7,3 millones de visionados en tres semanas y Netflix ha tomado la decisión de eliminarla de su catálogo. Una de las razones para tomar esa drástica decisión es que las cifras de la segunda temporada contrastan con el éxito de la primera y esta situación no suele ser habitual y ha sorprendido a su creador y al reparto de la serie.

La serie FUBAR creada por Nick Santora contaba la historia de Luke Brunner y su hija Emma, los cuales durante mucho tiempo han mantenido en secreto que son agentes especiales de la CIA. Cuando padre e hija se enteran de la verdad, tendrán que trabajar juntos en una misión importante y saldrán a la luz sus diferencias y secretos. Aunque la serie suponía la vuelta a la acción del actor Arnold Schwarzenegger y la participación de la actriz Monica Barbaro , parece ser que los diálogos que pretendían resultar cómicos entre los dos protagonistas no ha convencido a los usuarios de Netflix.

Razones por las que no ha funcionado la serie FUBAR

Aunque parece ser que la razón de peso ha sido la baja audiencia de la segunda temporada de la serie, también hay otras razones por las que Netflix ha tomado la decisión de eliminarla de su catálogo. Además, hay que señalar que sus seguidores estaban esperando la renovación de la serie de acción por una tercera temporada y la decisión de Netflix ha supuesto para ellos todo un mazazo.

Aunque la serie contó con el fichaje de la actriz Carrie-Anne Moss, a la que todos conocemos por su papel de Trinity en Matrix, no logró que sus seguidores se subieran de nuevo al carro. Además, la segunda temporada se estrenó dos años más tarde de la primera entrega y, cada vez se hace más duro para los seguidores estar tanto tiempo esperando y el interés por esta serie cayó en picado.

Por un lado, la serie FUBAR estaba compitiendo con otros contenidos de acción en la plataforma de streaming Netflix y no ha podido posicionarse porque tiene ficciones como, por ejemplo, Citadel, El nuevo empleado, Teherán, El infiltrado o Agente nocturno. Estas producciones cuentan con una mejor producción, un guion más innovador o giros inesperados en sus tramas. Además, parece ser que la combinación de comedia y acción de esta serie que se notaba en los diálogos de los dos protagonistas no ha convencido a muchos usuarios.

Por otro, aunque cuando se estrenó la serie Netflix hizo una campaña de promoción para la primera temporada de FUBAR, la segunda entrega de esta ficción no contó con este apoyo y esa puede ser otra de las razones por las que pasó sin pena ni gloria. También puede ser que el mercado esté saturado de este tipo de series de acción y comedia y sea muy complicado despuntar en este momento en la plataforma de streaming.

Las nuevas series de Netflix

Aunque siempre las cancelaciones de series nos entristecen un poco, hay que recordar que este mes de agosto se estrenan nuevas ficciones que seguro que rellenarán los huecos que han dejado en el catálogo. Este mes de agosto se estrenan series como La segunda temporada de la esperada Miércoles y también la de Mi vida con los chicos Walter.

También se estrenan en Netflix este mes de agosto las series El sinuoso camino del derecho, Jóvenes y millonarios, la segunda parte de Miss Governor, En el barro, la segunda temporada de Seducción fatal, Los ríos del destino, Tehéri, Long Story Short y Dos tumbas. Un buen número de series perfectas para entretenerse las calurosas tardes del mes de agosto.

Lo que está claro es que cada vez hay más competencia entre las propias producciones similares en el catálogo de Netflix y las series tienen que hacer un esfuerzo extra para convencer a unos usuarios cada día más exigentes que castigan con una baja audiencia a las que no llegan al nivel. También hay que destacar que este 2025 la plataforma de streaming Netflix se está pensando más las cancelaciones que años pasados. Esperemos que siga con la misma tónica durante todo el año y no tengamos que despedirnos de ninguna otra serie.